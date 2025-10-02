शिमला में धूमधाम से मनाया गया दशहरा, CM सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया रावण दहन

शिमला की राजधानी में स्थित जाखू हनुमान मंदिर के परिसर में गुरुवार (2 अक्टूवर) को दशहरा का उत्सव बड़े धूम से मनाया गया. दशहरा कार्यक्रम शाम पांच बजे से शुरू हुआ. इसमें मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिस्सा लिया.

उन्होंने शाम छह बजे रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों जो रिमोट का बटन दबाकर दहन किया. उन्होंने दशहरा पर्व की सबको बधाई दी. मुख्यमंत्री ने कहा कि दशहरा पर्व अस्त्य पर सत्य और अधर्म पर धर्म की जीत का पर्व है.

इस मौके पर मंदिर में नाभा युवा कला केंद्र ने झांकी निकाली. ये झांकियां नाभा से निकलीं. वे एजी चौक से लोअर बाजार गुजरीं. फिर शेर ए पंजाब होते हुए रिज पहुंचीं. उसके बाद चार बजे जाखू हनुमान मंदिर में आ गईं. मंदिर में इन्होंने श्रीराम और रावण के अलावा कुंभकर्ण तथा मेघनाद के युद्ध दृश्य दिखाए. इस समय जाखू में हजारों लोग इकट्ठा हो गए. सीएम सुक्खू ने सभी को दशहरा की बधाई दी.

#WATCH | Shimla | Himachal Pradesh CM Sukhvinder Singh Sukhu says, "The festival of Dussehra is being celebrated with joy and happiness in the entire nation...This is the festival of victory of good over evil. We all should follow the path of truth..." https://t.co/3dnpCRHUDm pic.twitter.com/tLwNSHBbG0 — ANI (@ANI) October 2, 2025

सुबह दस बजे से चल रहा था कार्यक्रम

मुख्यमंत्री ने समरहिल के मैदान में शाम सात बजे भी कार्यक्रम में भाग लिया. वहां उन्होंने रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतलों का दहन किया. यह कार्यक्रम सुबह दस बजे से चल रहा था. इसमें खेल प्रतियोगिताएं हुईं. लेमन स्पून रेस हुई. थ्री लैग रेस हुई. छोटे बच्चों की दौड़ लगी. रस्सा कस्सी भी आयोजित हुई. पहले यहां क्रिकेट और फुटबॉल मैच हो चुके हैं.

विजेताओं को दिए ग ए पुरस्कार

इस दिन दोपहर बारह बजे चित्रकला प्रतियोगिता चली. म्यूजिकल चेयर का खेल हुआ. फिर शाम पांच बजे विजेताओं को पुरस्कार दिए गए. उसके बाद लोगों के लिए डीजे कार्यक्रम रखा गया. इस उत्सव पर संजौली और अन्य स्थानों पर भी रावण दहन हुआ.