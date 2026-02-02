हिमाचल प्रदेश के सबसे दुर्गम क्षेत्रों में शुमार डोडरा क्वार में रविवार (1 फरवरी) को मानवता और प्रशासनिक मुस्तैदी की एक मिसाल देखने को मिली. भारी बर्फबारी और कड़ाके की ठंड के बीच, प्रदेश सरकार ने भारतीय वायुसेना की मदद से 85 वर्षीय बुजुर्ग महिला, धर्मी देवी को एयरलिफ्ट कर सुरक्षित पीजीआई चंडीगढ़ पहुंचाया.

डोडरा क्वार के कितरवाड़ी गांव की रहने वाली धर्मी देवी पिछले एक सप्ताह से अधरंग (पैरालिसिस) की शिकार थीं. बर्फबारी के कारण चांशल दर्रा बंद होने से सड़क मार्ग पूरी तरह ठप था, जिससे उनकी स्थिति नाजुक होती जा रही थी. बेटे जिया सेन की गुहार पर स्थानीय प्रशासन ने तुरंत जिला मुख्यालय शिमला को रिपोर्ट भेजी, जिसके बाद प्रदेश सरकार ने वायुसेना से संपर्क साधा.

मिशन 'लाइफ-सेविंग': दो हेलीकॉप्टरों ने भरी उड़ान

रविवार (1 फरवरी) को खराब मौसम की चुनौतियों के बीच एयरफोर्स के 02 हेलीकॉप्टर डोडरा क्वार भेजे गए. पहले मरीज को शिमला के आईजीएमसी (IGMC) अस्पताल लाना तय था, लेकिन शिमला में विजिबिलिटी कम होने के कारण हेलीकॉप्टर लैंड नहीं कर सका. समय की संवेदनशीलता को देखते हुए प्रशासन ने तुरंत फैसला बदला और हेलीकॉप्टर को सीधा पीजीआई चंडीगढ़ रवाना किया गया.

समन्वय और टीम वर्क की जीत

इस पूरे ऑपरेशन में सरकार और प्रशासन के अधिकारियों के बीच शानदार तालमेल दिखा. संयुक्त सचिव (जीएडी) अनिल मनकोटिया ने एयरफोर्स के साथ समन्वय किया, वहीं एडीएम प्रोटोकॉल ज्योति राणा ने पीजीआई में जांच की सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कीं. पीजीआई में डिप्टी डायरेक्टर पंकज राय और प्रशासनिक अधिकारी आशीष खुद मरीज के उपचार की निगरानी कर रहे हैं.

उपायुक्त (DC) शिमला, अनुपम कश्यप ने बताया, "डोडरा क्वार में भारी बर्फबारी के चलते मरीज को अस्पताल पहुँचाना एक बड़ी चुनौती थी. सरकार के त्वरित प्रयासों से मरीज को एयरलिफ्ट कर पीजीआई पहुँचा दिया गया है, जहां उनका इलाज शुरू हो चुका है. प्रशासन का एक अधिकारी हर संभव मदद के लिए वहाँ मौजूद है."