आज से दिल्ली-शिमला हवाई सेवा बहाल, 11 मई से धर्मशाला की भी फ्लाइट, देखें पूरा शेड्यूल

हिमाचल प्रदेश में पीक पर्यटन सीज़न (Tourism Season) के बीच पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए एक बहुत अच्छी खबर सामने आई है. एलाइंस एयर एविएशन लिमिटेड (Alliance Air) द्वारा दिल्ली-शिमला-दिल्ली हवाई सेवा आज से पुनः बहाल कर दी गई है. यह उड़ानें सप्ताह में 6 दिन संचालित की जाएंगी. इसके साथ ही, शिमला और धर्मशाला के बीच भी 11 मई 2026 से हवाई सेवा शुरू होने जा रही है.

इन हवाई सेवाओं की शुरुआत से पर्यटकों को सड़क मार्ग के लंबे और थकाऊ सफर से बड़ी राहत मिलेगी. दिल्ली से शिमला या धर्मशाला का जो सफर पहले 10-12 घंटे का होता था, वह अब हवाई मार्ग से कुछ ही घंटों में पूरा हो जाएगा. इससे न केवल पर्यटकों का बहुमूल्य समय बचेगा और ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिलेगी, बल्कि गर्मी की छुट्टियों में हिमाचल के पर्यटन, होटल और स्थानीय कारोबार को भी भारी आर्थिक संजीवनी मिलेगी.

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यात्रा का प्लान बनाने से पहले यहां देखिए फ्लाइट्स का पूरा शेड्यूल (Flight Schedule)

दिल्ली-शिमला हवाई सेवा का शेड्यूल (सप्ताह में 6 दिन)

यह उड़ानें सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को संचालित होंगी.

सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार

दिल्ली से शिमला: सुबह 7:20 बजे उड़ान भरकर 8:35 बजे शिमला पहुंचेगी.

शिमला से दिल्ली (वापसी): सुबह 11:30 बजे उड़ान भरकर दोपहर 12:40 बजे दिल्ली पहुंचेगी.

शनिवार:

दिल्ली से शिमला: सुबह 7:50 बजे उड़ान भरकर 9:05 बजे शिमला पहुंचेगी.

शिमला से दिल्ली (वापसी): दोपहर 12:00 बजे उड़ान भरकर दोपहर 1:10 बजे दिल्ली पहुंचेगी.

रविवार:

दिल्ली से शिमला: सुबह 6:20 बजे उड़ान भरकर 7:35 बजे शिमला पहुंचेगी.

शिमला से दिल्ली (वापसी): सुबह 8:00 बजे उड़ान भरकर 9:10 बजे दिल्ली पहुंचेगी.

शिमला-धर्मशाला हवाई सेवा (11 मई 2026 से शुरू)

यह सेवा सप्ताह में 5 दिन— सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को संचालित की जाएगी.

सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार

शिमला से धर्मशाला: सुबह 9:00 बजे उड़ान भरकर 9:50 बजे धर्मशाला पहुंचेगी.

धर्मशाला से शिमला (वापसी): सुबह 10:15 बजे उड़ान भरकर 11:05 बजे शिमला पहुंचेगी.

शनिवार:

शिमला से धर्मशाला: सुबह 9:30 बजे उड़ान भरकर 10:20 बजे धर्मशाला पहुंचेगी.

धर्मशाला से शिमला (वापसी): सुबह 10:45 बजे उड़ान भरकर 11:35 बजे शिमला पहुंचेगी.

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