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हिंदी न्यूज़राज्यहिमाचल प्रदेशदिवाली से पहले हिमाचल के कर्मचारियों का DA बढ़ा, खाते में कब आएंगे पैसे?

दिवाली से पहले हिमाचल के कर्मचारियों का DA बढ़ा, खाते में कब आएंगे पैसे?

हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 5 फीसदी बढ़ोतरी की घोषणा की है. कर्मचारियों के खाते में एक नवंबर को राशि पहुंच जाएगी.

Written By : पराक्रम चन्द |  Updated at : 23 Oct 2026 02:58 PM (IST)
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हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को दिवाली से पहले तोहफा मिला है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) में 5 फीसदी बढ़ोतरी की घोषणा की है. इसमें एक प्रतिशत पहले से लंबित महंगाई भत्ता भी शामिल है. मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 10 हजार रुपये अतिरिक्त दिए जाएंगे. कर्मचारियों के खाते में एक नवंबर को राशि पहुंच जाएगी. इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है.

सुक्खू सरकार ने सरकारी पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों को महंगाई राहत (DR) देने के आदेश जारी किए हैं. वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, पेंशनरों को 1 जनवरी 2024 से महंगाई राहत की दर 46 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दी गई है. वहीं, 1 जुलाई 2023 से महंगाई राहत 45 प्रतिशत से बढ़ाकर 46 प्रतिशत की गई है.

About the author पराक्रम चन्द

पराक्रम चन्द 20 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं. हिमाचल की हर छोटी-बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. सियासी खबरों में खास दिलचस्पी रखते हैं. उन्होंने हिंदी में एम फिल हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से किया है. उन्हें महर्षि नारद पुरस्कार से 2019 में सम्मानित किया गया.
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Published at : 23 Oct 2026 02:50 PM (IST)
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