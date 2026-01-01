साल 2026 के पहले दिन हिमाचल प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में स्थित मंदिरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु इकट्ठा हुए है. उन्होंने बीते साल के लिए भगवान को धन्यवाद किया और आने वाले साल के लिए आशीर्वाद मांगा.

उत्तरी भारत के सबसे व्यस्त मंदिरों में से एक, बिलासपुर जिले में पहाड़ी पर स्थित नैना देवी मंदिर में ज्यादातर तीर्थयात्री पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली से आए हैं , जिसकी जानकारी मंदिर के अधिकारियों ने दी.

इसी तरह, ऊना जिले में चिंतपूर्णी और कांगड़ा जिले में ज्वालाजी और ब्रजेश्वरी देवी मंदिरों में भी भारी भीड़ देखी गई. नैना देवी मंदिर के एक अधिकारी ने बताया कि हमें इस वीकेंड तक रोजाना 15 से 20 हजार श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है. इसी बीच, एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने भी बताया कि सभी प्रमुख मंदिरों में भीड़ को कंट्रोल करने के लिए सुरक्षा बढ़ा दी गई है.

राज्यपाल और मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने लोगों को नए साल की शुभकामनाएं दी

मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताते कहा की नया साल सभी के लिए ढेर सारी खुशियां और नई उम्मीदें लेकर आएगा और नए संकल्पों और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक बनेगा. उन्होंने कहा कि चुनौतियों का सामना करते हुए राज्य के लोग सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे हैं.

सीएम सुक्खू ने यह भी कहा कि 2025 में राज्य ने कई आपदाओं का सामना किया, लेकिन फिर भी यह विकास और उपलब्धियों का साल रहा, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्रों में अपने संसाधनों से नए बेंचमार्क स्थापित किए गए, साथ ही सरकार ने ''चिट्टा' नामक केमिकल नशीले पदार्थ को खत्म करने का पक्का संकल्प भी लिया.

राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने कहा- उम्मीदों को जगाने और पॉजिटिव सोच का साल

सीएम सुक्खू ने भरोसा दिलाया कि सरकार लोगों की भलाई के लिए और राज्य के पूरे हितों के लिए भविष्य में भी मजबूती से खड़ी रहेगी. वहीं, राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने उम्मीद जताई कि नया साल हर घर में खुशी, शांति और समृद्धि लेकर लाएगा और तरक्की और विकास के नए मौके भी लाएगा.

उन्होंने आगे कहा कि नया साल उम्मीद को फिर से जगाने, पॉजिटिव सोच और एक मजबूत, स्वस्थ और ज्यादा समावेशी समाज बनाने के सामूहिक संकल्प का समय है. उन्होंने युवाओं से अनुशासन, दया और सामाजिक जिम्मेदारी के मूल्यों को अपनाने और नशा मुक्त, स्वस्थ और समृद्ध राज्य बनाने में सक्रिय रूप से योगदान देने का आग्रह किया.