कांगड़ा एयरपोर्ट के लिए ₹460 करोड़, टांडा चिकित्सा महाविद्यालय में पैट स्कैन मशीन लगाने की घोषणा

हिंदी न्यूज़राज्यहिमाचल प्रदेशकांगड़ा एयरपोर्ट के लिए ₹460 करोड़, टांडा चिकित्सा महाविद्यालय में पैट स्कैन मशीन लगाने की घोषणा

कांगड़ा एयरपोर्ट के लिए ₹460 करोड़, टांडा चिकित्सा महाविद्यालय में पैट स्कैन मशीन लगाने की घोषणा

Himachal News: सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तार के लिए 460 करोड़ रुपए जारी किए. इस बीच सीएम ने टांडा चिकित्सा महाविद्यालय में 28 करोड़ रुपये की पैट स्कैन मशीन लगाने की घोषणा भी की.

By : पराक्रम चन्द | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 28 Nov 2025 08:17 PM (IST)
Preferred Sources

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार (28 नवंबर) को कांगड़ा जिला के धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत तंगरोटी में ‘सरकार गांव के द्वार’ कार्यक्रम के तहत जन शिकायतें सुनी. इस अवसर पर उन्होंने स्थानीय महिला मंडलों के लिए एक-एक लाख रुपये देने की घोषणा की. उन्होंने रामेड़-तंगरोटी सम्पर्क मार्ग, तंगरोटी सम्पर्क मार्ग की टारिंग और निकटवर्ती सड़क मार्गों के लिए भी धनराशि जारी करने की घोषणा की. 

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने कांगड़ा जिला को राज्य की पर्यटन राजधानी घोषित किया है. जिसके दृष्टिगत क्षेत्र में अनेक पर्यटन परियोजनाओं को साकार रूप दिया जा रहा है. इससे आगामी समय में स्थानीय लोगों के लिए आमदनी के नए साधन सृजित होंगे. 

कांगड़ा एयरपोर्ट के लिए 460 करोड़ रुपए किए जारी

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार ने कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार के लिए 460 करोड़ रुपये जारी किए हैं. इसका कार्य प्रगति पर है. उन्होंने कहा कि हवाई अड्डे के विस्तारीकरण से इसके समीपवर्ती क्षेत्रों में जमीन की कीमतों में वृद्धि होगी और क्षेत्र में पर्यटकों की आमद में भी बढ़ोतरी होगी जिससे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी. 

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने गाय के दूध के समर्थन मूल्य को 51 रुपये प्रति लीटर और भैंस के दूध के समर्थन मूल्य को 61 रुपये प्रति लीटर निर्धारित किया है. किसानों को प्राथमिकता प्रदान करते हुए सरकार ने प्राकृतिक पद्धति से उगाई गई फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित कर एक ऐतिहासिक पहल की है. 

सीएम ने कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने का किया आह्वान

राज्य सरकार प्राकृतिक खेती पद्धति से उत्पादित गेहूं 60 रुपये प्रति किलोग्राम, मक्की 40 रुपये प्रति किलोग्राम और कच्ची हल्दी 90 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीद रही है. उन्होंने लोगों से प्रदेश की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने का आह्वान करते हुए कहा कि सरकार युवाओं को घरद्वार के निकट रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है ताकि उनका जीवन स्तर बेहतर हो सके. 

मुख्यमंत्री ने धर्मशाला उप-चुनाव का उल्लेख करते हुए कहा कि इस चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी देवेंद्र जग्गी बहुत कम अंतर से हारे थे. उन्होंने कहा कि इस चुनाव में झूठ की जीत और सत्य की हार हुई. कांग्रेस से बीजेपी में गए उम्मीदवार से देवेंद्र जग्गी हारे, लेकिन क्षेत्र के लोग देवेंद्र जग्गी के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं.

सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों में बल दे रही है- सुखविंदर सिंह सुक्खू

सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों के आधुनिकीकरण पर विशेष बल दे रही है. हिमाचल प्रदेश ने हाल ही में 99.30 प्रतिशत साक्षरता दर के साथ पूर्ण साक्षर राज्य की उपलब्धि हासिल की है. राज्य अब पढ़ने और लिखने की कुशलता में देश के शीर्ष पांच राज्यों में शामिल है. 

सीएम ने कहा कि शिक्षा क्षेत्र में किए गए वर्तमान राज्य सरकार द्वारा किए गए सुधारों के परिणामस्वरूप प्रदेश अब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में देश में 5वें स्थान पर है, जबकि पिछली बीजेपी सरकार के कार्यकाल में हिमाचल 21वें स्थान पर था.

उन्होंने कहा कि पहली बार स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यापक स्तर पर सुधार कार्य किए हैं. एम्ज की तर्ज पर कांगड़ा जिला में डॉ. राजेन्द्र प्रसाद चिकित्सा महाविद्यालय टांडा और शिमला जिला के अटल आयुर्विज्ञान चिकित्सा अस्पताल चमियाना में रोबोटिक सर्जरी की सुविधा शुरू की गई है.

टांडा चिकित्सा महाविद्यालय में पैट स्कैन मशीन लगाने की घोषणा

सीएम ने बताया कि टांडा चिकित्सा महाविद्यालय में पैट स्कैन मशीन स्थापित करने के लिए 28 करोड़ रुपये जारी गए हैं. इसके अलावा, एडवांस्ड सीटी स्कैन और एक्स-रे मशीनें भी लगाई जा रही हैं. इस अवसर पर कांग्रेस नेता देवेंद्र जग्गी ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रहे हैं. 

मुख्यमंत्री स्वयं पंचायतों का दौरा कर जनता से सुझाव ले रहे हैं. उन्होंने कहा कि धर्मशाला से बीजेपी विधायक जनता और जन शिकायतों से अनजान हैं. उन्होंने दूध के समर्थन मूल्य में की गई वृद्धि का उल्लेख करते हुए कहा कि इससे किसान और पशुपालक प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि आने वाले समय में तंगरोटी में दूध संग्रहण केन्द्र का विस्तार किया जाएगा. इस अवसर पर स्थानीय पंचायत प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री का स्वागत और उन्हें सम्मानित किया.

Published at : 28 Nov 2025 08:15 PM (IST)
Kangra News SUKHVINDER SINGH SUKHU HImachal Pradesh News
