मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप जीतने पर बधाई दी है. उन्होंने हिमाचल प्रदेश की बेटी और भारतीय टीम की तेज गेंदबाज रेणुका ठाकुर को फोन कर उनके शानदार प्रदर्शन की सराहना की. मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि रेणुका ठाकुर को प्रदेश सरकार की ओर से एक करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी.

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत की बेटियों ने अपने खेल के दम पर देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है. उन्होंने कहा कि वर्ल्ड कप में रेणुका की शानदार गेंदबाजी ने भारत को जीत की दहलीज तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई. मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि हिमाचल की यह बेटी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेगी.

मेयर पद के रोस्टर विवाद को लेकर की बैठक

शिमला नगर निगम के मेयर पद के रोस्टर को लेकर चल रहे विवाद पर भी मुख्यमंत्री सुक्खू ने स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश की. उन्होंने अपने सरकारी आवास ओक ओवर में कांग्रेस पार्षदों के साथ बैठक की.

बैठक में पार्षदों के बीच चल रहे मतभेदों पर विस्तार से चर्चा की गई. मुख्यमंत्री ने कहा कि भविष्य में सभी पार्षद एकजुट होकर शहर के विकास के लिए मिलजुलकर काम करेंगे. उन्होंने भरोसा जताया कि सामूहिक प्रयासों से शिमला में विकास कार्यों की रफ्तार और तेज होगी.

बिजली महादेव रोपवे से बढ़ेगा पर्यटन

मुख्यमंत्री सुक्खू ने कुल्लू में प्रस्तावित बिजली महादेव रोपवे परियोजना को लेकर भी बयान दिया. उन्होंने कहा कि यह रोपवे पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और इससे प्रदेश के पर्यटन को नई दिशा मिलेगी. उन्होंने बताया कि इस परियोजना की निगरानी कुल्लू के विधायक सुंदर सिंह ठाकुर कर रहे हैं.

सुक्खू ने कहा कि यह रोपवे केंद्र सरकार की परियोजना है और इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी फायदा होगा. मुख्यमंत्री ने यह भी जोड़ा कि वह देवी-देवताओं का सम्मान करते हैं, और इस परियोजना का उद्देश्य धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं बल्कि पर्यटन को बढ़ावा देना है.