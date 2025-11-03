हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यहिमाचल प्रदेशवर्ल्ड कप की खुशी हिमाचल में, क्रिकेटर रेणुका ठाकुर को सुक्खू सरकार देगी एक करोड़ रुपये , दी बधाई

वर्ल्ड कप की खुशी हिमाचल में, क्रिकेटर रेणुका ठाकुर को सुक्खू सरकार देगी एक करोड़ रुपये , दी बधाई

Himachal Pradesh News: मुख्यमंत्री सुक्खू ने भारतीय महिला टीम की गेंदबाज रेणुका ठाकुर को वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन पर 1 करोड़ देने की घोषणा की.

By : पराक्रम चन्द | Updated at : 03 Nov 2025 03:07 PM (IST)
Preferred Sources

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप जीतने पर बधाई दी है. उन्होंने हिमाचल प्रदेश की बेटी और भारतीय टीम की तेज गेंदबाज रेणुका ठाकुर को फोन कर उनके शानदार प्रदर्शन की सराहना की. मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि रेणुका ठाकुर को प्रदेश सरकार की ओर से एक करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी.

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत की बेटियों ने अपने खेल के दम पर देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है. उन्होंने कहा कि वर्ल्ड कप में रेणुका की शानदार गेंदबाजी ने भारत को जीत की दहलीज तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई. मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि हिमाचल की यह बेटी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेगी.

मेयर पद के रोस्टर विवाद को लेकर की बैठक

शिमला नगर निगम के मेयर पद के रोस्टर को लेकर चल रहे विवाद पर भी मुख्यमंत्री सुक्खू ने स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश की. उन्होंने अपने सरकारी आवास ओक ओवर में कांग्रेस पार्षदों के साथ बैठक की.

बैठक में पार्षदों के बीच चल रहे मतभेदों पर विस्तार से चर्चा की गई. मुख्यमंत्री ने कहा कि भविष्य में सभी पार्षद एकजुट होकर शहर के विकास के लिए मिलजुलकर काम करेंगे. उन्होंने भरोसा जताया कि सामूहिक प्रयासों से शिमला में विकास कार्यों की रफ्तार और तेज होगी.

बिजली महादेव रोपवे से बढ़ेगा पर्यटन

मुख्यमंत्री सुक्खू ने कुल्लू में प्रस्तावित बिजली महादेव रोपवे परियोजना को लेकर भी बयान दिया. उन्होंने कहा कि यह रोपवे पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और इससे प्रदेश के पर्यटन को नई दिशा मिलेगी. उन्होंने बताया कि इस परियोजना की निगरानी कुल्लू के विधायक सुंदर सिंह ठाकुर कर रहे हैं.

सुक्खू ने कहा कि यह रोपवे केंद्र सरकार की परियोजना है और इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी फायदा होगा. मुख्यमंत्री ने यह भी जोड़ा कि वह देवी-देवताओं का सम्मान करते हैं, और इस परियोजना का उद्देश्य धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं बल्कि पर्यटन को बढ़ावा देना है.

और पढ़ें
Published at : 03 Nov 2025 03:07 PM (IST)
Tags :
Sukhwinder Singh Sukhu Renuka Thakur HImachal Pradesh News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'हमारे पास इतने परमाणु बम, 150 बार तबाह हो जाएगी दुनिया', ट्रंप का चौंकाने वाला दावा
'हमारे पास इतने परमाणु बम, 150 बार तबाह हो जाएगी दुनिया', ट्रंप का चौंकाने वाला दावा
बिहार
Exclusive: 'चाहते तो फर्जी डिग्री बनवा लेते', तेजस्वी यादव पर ऐसा क्यों बोले उनके गुरु?
Exclusive: 'चाहते तो फर्जी डिग्री बनवा लेते', तेजस्वी यादव पर ऐसा क्यों बोले उनके गुरु?
इंडिया
'बाबू क्या आप अंग्रेजी में...,' तेजस्वी के बयान पर आगबबूला हुए ओवैसी
'बाबू क्या आप अंग्रेजी में...,' तेजस्वी के बयान पर आगबबूला हुए ओवैसी
क्रिकेट
टीम इंडिया अगले साल 2026 में कब और किसके साथ कौन सी सीरीज खेलेगी? जानिए फुल शेड्यूल
टीम इंडिया अगले साल 2026 में कब और किसके साथ कौन सी सीरीज खेलेगी? जानिए फुल शेड्यूल
Advertisement

वीडियोज

King First Look Review | शाहरुख खान जन्मदिन विशेष | किंग खान 2025
Sonam Bajwa Interview | Harshvardhan Rane | ग्लैमर से परे | पंजाबी से बॉलीवुड उद्योग और बहुत कुछ
Bihar Election: ओवैसी vs तेजस्वी..क्यों भीषण जुबानी जंग छिड़ी? | Tejashwi | Owaisi | Mahagathbandhan
उपासना सिंह, मन्नत सिंह, राज धालीवाल | बड्डा करारा पुडना | पंजाब लोक और कपिल शर्मा शो
Bihar Liquor Issue: 'बिहार में एक कॉल पर शराब'... MP के मंत्री ने अपनी ही सरकार पर उठाए सवाल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'हमारे पास इतने परमाणु बम, 150 बार तबाह हो जाएगी दुनिया', ट्रंप का चौंकाने वाला दावा
'हमारे पास इतने परमाणु बम, 150 बार तबाह हो जाएगी दुनिया', ट्रंप का चौंकाने वाला दावा
बिहार
Exclusive: 'चाहते तो फर्जी डिग्री बनवा लेते', तेजस्वी यादव पर ऐसा क्यों बोले उनके गुरु?
Exclusive: 'चाहते तो फर्जी डिग्री बनवा लेते', तेजस्वी यादव पर ऐसा क्यों बोले उनके गुरु?
इंडिया
'बाबू क्या आप अंग्रेजी में...,' तेजस्वी के बयान पर आगबबूला हुए ओवैसी
'बाबू क्या आप अंग्रेजी में...,' तेजस्वी के बयान पर आगबबूला हुए ओवैसी
क्रिकेट
टीम इंडिया अगले साल 2026 में कब और किसके साथ कौन सी सीरीज खेलेगी? जानिए फुल शेड्यूल
टीम इंडिया अगले साल 2026 में कब और किसके साथ कौन सी सीरीज खेलेगी? जानिए फुल शेड्यूल
टेलीविजन
Bigg Boss 19: मालती चाहर संग रिश्ते में थे अमाल मलिक? बोलीं- मेरे पापा तक को पता है हम कब मिले
बिग बॉस 19: मालती चाहर संग रिश्ते में थे अमाल मलिक? बोलीं- मेरे पापा तक को पता है हम कब मिले
जनरल नॉलेज
Glowing Animals At Night: जुगनू ही नहीं रात में इन जानवरों में भी जलती है लाइट, जान लीजिए नाम
जुगनू ही नहीं रात में इन जानवरों में भी जलती है लाइट, जान लीजिए नाम
शिक्षा
JEE Main 2026: एनटीए ने दूर किया छात्रों का कन्फ्यूजन,जेईई परीक्षा में नहीं मिलेगा कैलकुलेटर का सहारा
एनटीए ने दूर किया छात्रों का कन्फ्यूजन,जेईई परीक्षा में नहीं मिलेगा कैलकुलेटर का सहारा
हेल्थ
Signs of cancer in men: ये 4 लक्षण दिखें तो भूलकर भी इग्नोर न करें मर्द, बॉडी में घर बना लेता है कैंसर
ये 4 लक्षण दिखें तो भूलकर भी इग्नोर न करें मर्द, बॉडी में घर बना लेता है कैंसर
ENT LIVE
पंकज त्रिपाठी की मां का 89 साल की उम्र में निधन; शोकाकुल परिवार ने साझा की खबर
पंकज त्रिपाठी की मां का 89 साल की उम्र में निधन; शोकाकुल परिवार ने साझा की खबर
ENT LIVE
उपासना सिंह, मन्नत सिंह और राज धालीवाल | बड़ा करारा पुडना | सिस्टरहुड और पंजाबी लोक जादू
उपासना सिंह, मन्नत सिंह और राज धालीवाल | बड़ा करारा पुडना | सिस्टरहुड और पंजाबी लोक जादू
ENT LIVE
The Game Review द फैमिली मैन 3 से पहले शारिब हाशमी की 12 मिनट की ये शॉर्ट फिल्म देख डालो
The Game Review द फैमिली मैन 3 से पहले शारिब हाशमी की 12 मिनट की ये शॉर्ट फिल्म देख डालो
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Embed widget