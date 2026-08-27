हिमाचल: बहनों के बाद अब भाइयों को भी मिली रक्षाबंधन की छुट्टी, सीएम ने किया ऐलान

हिमाचल प्रदेश में रक्षाबंधन से पहले सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. रक्षाबंधन के पर्व को लेकर राज्य सरकार ने भाइयों के लिए भी शुक्रवार (28 अगस्त) की छुट्टी कर देगी. इसके पहले राखी के दिन सिर्फ बहनों की छुट्टी होती थी, लेकिन अब सभी के लिए छुट्टी की घोषणा कर दी गई है. विधानसभा में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह घोषणा की है.

साथ ही सीएम ने महिलाओं को लेकर भी बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने बहनों को HRTC बसों में मुफ्त यात्रा देने का भी ऐलान किया. अब राज्य की बहनें रक्षाबंधन के पर्व पर बसों में मुफ्त यात्रा कर पाएंगी. बता दें कि HRTC में मुफ्त यात्रा का प्रावधान पहले से ही है. हालांकि सीएम द्वारा छुट्टी की घोषणा के बाद सभी में खुशी का माहौल है.

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सीएम सुक्खू ने ट्वीट कर दी खुशखबरी

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, "रक्षाबंधन का पावन त्योहार भाई-बहन के स्नेह, विश्वास और अपनत्व का उत्सव है. बचपन की शरारतों से लेकर जीवन के हर पड़ाव तक साथ निभाने वाला यह रिश्ता अपने आप में बेहद खास है. बहनों और भाइयों को साथ मिलकर रक्षाबंधन का पर्व मनाने तथा परिवार के साथ खुशियां बांटने के लिए मैं शुक्रवार को पूरे प्रदेश में एक दिन के सार्वजनिक अवकाश की घोषणा करता हूं."

रक्षाबंधन का पावन त्योहार भाई-बहन के स्नेह, विश्वास और अपनत्व का उत्सव है. बचपन की शरारतों से लेकर जीवन के हर पड़ाव तक साथ निभाने वाला यह रिश्ता अपने आप में बेहद खास है.



बहनों और भाइयों को साथ मिलकर रक्षाबंधन का पर्व मनाने तथा परिवार के साथ खुशियाँ बाँटने के लिए मैं शुक्रवार को… pic.twitter.com/N1CwsYtLwH — Sukhvinder Singh Sukhu (@SukhuSukhvinder) August 27, 2026

भाइयों में भी छुट्टी के बाद खुशी की लहर

सीएम के ऐलान के बाद रक्षाबंधन पर छुट्टी मिलने से राज्य के भाइयों में भी खुशी की लहर दौड़ पड़ी है. अब भाई भी बिना काम पर जाने की टेंशन से अपनी कलाई पर बहन से राखी बंधवा सकेंगे. सरकार के इस फैसले से राज्य के कर्मचारियों को भी अब अपने परिवार के साथ त्योहार मनाने का मौका मिलेगा.

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