हिमाचल: एक्शन मोड में CM सुक्खू, चिट्टा गतिविधियों में शामिल 11 पुलिसकर्मियों को किया बर्खास्त

हिमाचल प्रदेश सरकार ने चिट्टे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए सोमवार (12 जनवरी) को 11 पुलिस कर्मियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया है. इन कर्मचारियों के खिलाफ यह कार्रवाई प्रदेश सरकार की चिट्टे और नशे के खिलाफ शून्य सहिष्णुता नीति के अनुरूप, एनडीपीएस एक्ट के मामलों में संलिप्त पाए जाने पर की गई है.

यह कार्रवाई भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311(2)(बी) के तहत की गई है. यह कार्रवाई एक स्पष्ट और कठोर संदेश है कि कानून की रक्षा करने वाली पुलिस बल में कानून तोड़ने वालों के लिए कोई स्थान नहीं है.

इन पुलिसकर्मियों को किया नौकरी से बर्खास्त

एनडीपीएस एक्ट के मामलों में संलिप्त 1वीं भारतीय रिजर्व बटालियन बनगढ़ में तैनात इंस्पेक्टर नीरज कुमार, जिला बिलासपुर में तैनात पुलिस कांस्टेबल शुभम ठाकुर, 3वीं भारतीय रिजर्व बटालियन पंडोह में तैनात कांस्टेबल कपिल, एसडीआरएफ में तैनात कांस्टेबल शिव कुमार, जिला शिमला पुलिस में तैनात कांस्टेबल लक्ष्य चौहान, एसवी एंड एसीबी में तैनात कांस्टेबल/ड्राइवर विशाल ठाकुर को बर्खास्त किया गया है.

इनके अलावा 4वीं भारतीय रिजर्व बटालियन जंगलबैरी में तैनात कांस्टेबल गौरव वर्मा, 2-भारतीय रिजर्व बटालियन सकोह में तैनात कांस्टेबल/ड्राइवर संदीप राणा, एसडीआरएफ में तैनात कांस्टेबल अंकुश कुमार, स्टेट सीआईडी में तैनात कांस्टेबल रजत चंदेल तथा जिला शिमला में तैनात कांस्टेबल राहुल वर्मा को सेवा से बर्खास्त किया गया है.

सीएम सुक्खू ने की उच्च स्तरीय बैठक

सोमवार (12 जनवरी) को शिमला में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पुलिस की जिम्मेदारी चिट्टे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की है. अगर पुलिस कर्मी ही चिट्टा गतिविधियों में शामिल होंगे तो इस तरह की सख्त कार्रवाई अनिवार्य है.

चिट्टा तस्करी व अवैध कारोबार में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा. चिट्टा गतिविधियों में शामिल सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा रही है. पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी ने पुलिस विभाग द्वारा चिट्टा के खिलाफ की गई कार्रवाई के बारे में विस्तृत प्रस्तुति दी.

मुख्यमंत्री ने विभागों को दिए निर्देश

मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि चिट्टे की तस्करी और चिट्टा गतिविधियों में शामिल सभी कर्मचारियों की विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर इसकी सूचना मुख्य सचिव को शीघ्र प्रदान की जाए. उन्होंने कर्मचारियों द्वारा चिट्टे से कमाई गई सम्पत्ति की रिपोर्ट तैयार कर सरकार को भेजने के निर्देश भी दिए.

उन्होंने कहा कि दो ग्राम तक के चिट्टे की सूचना के लिए 10 हजार रुपए, पांच ग्राम के लिए 25 हजार रुपए, 25 ग्राम के लिए 50 हजार रुपए, एक किलो के लिए पांच लाख रुपए तथा एक किलो से अधिक मात्रा में चिट्टे की सूचना देने के लिए 10 लाख रुपए इनाम राशि दी जाएगी.

सूचना देने वाले को मिलेगा इनाम

उन्होंने कहा कि बड़े गिरोह के सूचना देने वाले को पांच लाख रुपए से अधिक की इनाम राशि प्रदान की जाएगी. उन्होंने कहा कि चिट्टे से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी साझा करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा 112 आपातकालीन नंबर शुरू किया गया है. उन्होंने लोगों से इस संबंध में किसी भी जानकारी को साझा करने के लिए इस नंबर पर संपर्क करने का आह्वान किया.