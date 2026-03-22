हिमाचल प्रदेश के बजट पर जयराम ठाकुर का तंज, कहा- '29 साल में ऐसा नीरस और दिशाहीन बजट नहीं देखा'

हिमाचल प्रदेश विधानसभा में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा पेश किए गए बजट पर सियासत गरमा गई है. पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने इस बजट को प्रदेश के इतिहास का सबसे निराशाजनक, नीरस और दिशाहीन दस्तावेज करार दिया है.

उन्होंने सुक्खू सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि 'व्यवस्था परिवर्तन' के नाम पर यह सरकार जनता को कुछ देने के बजाय उनसे सुविधाएं छीनने का काम कर रही है.

'29 साल के राजनीतिक करियर का सबसे निराशाजनक बजट'

जयराम ठाकुर ने बजट की आलोचना करते हुए कहा कि उन्होंने अपने 29 साल के राजनीतिक जीवन में लगातार 29 बजट देखे हैं, लेकिन ऐसा खोखला बजट पहले कभी नहीं देखा. उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता में आते ही इस सरकार ने पूर्व सरकार द्वारा जनसुविधा के लिए बनाए गए 2000 से ज्यादा संस्थान बंद कर दिए. जयराम ठाकुर ने कहा कि अब यह सरकार जनहित योजनाओं का बजट और कर्मचारियों की सैलरी छीन रही है, जिसे अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

केंद्र की योजनाओं पर अपनी वाहवाही लूटने का आरोप

नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री के व्यवहार पर भी गंभीर सवाल उठाए. ठाकुर ने कहा कि बजट भाषण के दौरान मुख्यमंत्री का अहंकार सातवें आसमान पर था. उन्होंने बजट तैयार करने वाले प्रशासनिक अधिकारियों की मेहनत को दरकिनार कर सारा श्रेय खुद लेने की कोशिश की. सड़क निर्माण से लेकर नेशनल हेल्थ मिशन (NHM) के कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि तक, सब कुछ केंद्र सरकार के पैसे से हो रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री अपनी कोई नई योजना लाए बिना इसे अपनी उपलब्धि बता रहे हैं.

खाली खजाना और कर्मचारियों की रुकी हुई सैलरी

जयराम ठाकुर ने प्रदेश की चरमराती वित्तीय स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार ने सारा खजाना अपने 'मित्रों' की खातिरदारी में लुटा दिया. अब जब खजाना खाली हो गया है, तो वित्तीय स्थिति सुधारने के नाम पर छोटे कर्मचारियों तक की सैलरी विलंबित (Defer) करने का तानाशाही फैसला लिया गया है.

ठाकुर ने दावा किया कि इस बजट से कांग्रेस के अपने विधायक भी नाखुश हैं और सदन के भीतर खुद सत्ता पक्ष के नेता इसका उपहास उड़ा रहे थे.

गारंटियों के नाम पर जनता से धोखा

पूर्व सीएम ने कांग्रेस की चुनावी गारंटियों पर भी सरकार को घेरा. जयराम ठाकुर ने कहा कि चुनाव से पहले 18 वर्ष से ऊपर की सभी महिलाओं से वादा किया गया था, लेकिन अब इस पर इतने कड़े नियम और शर्तें थोप दी गई हैं कि कम से कम लोगों को इसका लाभ मिल सके.

उन्होंने कहा कि 300 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा हवा हो गया है, उलटा पानी और बिजली के भारी-भरकम बिलों ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है. दूध के दाम बढ़ाने का दावा किया जा रहा है, लेकिन धरातल पर सरकारी खरीद न के बराबर है, जिससे पशुपालकों में भारी रोष है.