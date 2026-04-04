'इसे उखाड़ फेंकने का समय', मंडी में सुक्खू सरकार पर जमकर बरसे हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष राजीव बिंदल

हिमाचल प्रदेश में पंचायत और आगामी चुनावों के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने कांग्रेस की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के खिलाफ आर-पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने सुक्खू सरकार को पूरी तरह से 'निकम्मी और जनविरोधी' करार देते हुए कहा कि अब इस सरकार को उखाड़ फेंकने का समय आ गया है. शुक्रवार (3 अप्रैल) को मंडी में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए डॉ. बिंदल ने कांग्रेस सरकार पर तीखे प्रहार किए और संगठन की आगामी रणनीतियों का खुलासा किया.

डॉ. बिंदल ने कांग्रेस सरकार के 40 महीनों के कार्यकाल को पूरी तरह विफल बताते हुए कहा कि इस सरकार ने जनता को केवल परेशान किया है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा, "यह सरकार फैसले कम और तमाशे ज्यादा करती है. कभी हास्यास्पद, कभी गैरकानूनी तो कभी पूरी तरह जनविरोधी निर्णय लेना इसकी पहचान बन गई है." पूर्व की जयराम ठाकुर सरकार की जनहितकारी योजनाओं को राजनीतिक द्वेष के चलते बंद करने का आरोप भी उन्होंने लगाया.

पंचायत चुनाव टालने की साजिश और 'मित्रों की सरकार'

पंचायत चुनावों को लेकर कांग्रेस पर बड़ा हमला बोलते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सरकार ने करोड़ों रुपये खर्च कर सुप्रीम कोर्ट तक चुनाव टालने की कोशिश की. वहां से असफल होने के बाद अब चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने की साजिश रची जा रही है. जिलाधीशों (DC) को 5% आरक्षण में बदलाव की शक्ति देने को उन्होंने संविधान के खिलाफ बताया और कहा कि कांग्रेस अपनी सुविधा के अनुसार चुनाव परिणाम प्रभावित करना चाहती है. उन्होंने सुक्खू सरकार को "मित्रों की सरकार" करार देते हुए कहा कि यहाँ केवल मित्रों के द्वारा और मित्रों के हित में फैसले लिए जा रहे हैं.

बूथ स्तर तक तैयार है BJP, मंडी में दो दिवसीय महामंथन

संगठनात्मक मजबूती का दावा करते हुए डॉ. बिंदल ने बताया कि बीजेपी पिछले छह महीनों से चुनावी मोड में है. प्रदेश में 171 मंडलों का गठन हो चुका है और 8000 पोलिंग बूथों पर ढांचा पूरी तरह तैयार है. इसी कड़ी में मंडी में बीजेपी की दो दिवसीय प्रदेश कार्यसमिति की बैठक आयोजित की जा रही है.

6 अप्रैल: तीन चरणों में पदाधिकारियों की अहम बैठक.

7 अप्रैल: प्रदेश कार्यसमिति की मुख्य बैठक.

इस बैठक में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह, राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग, प्रदेश प्रभारी श्रीकांत शर्मा और सह-प्रभारी संजय टंडन विशेष रूप से मौजूद रहेंगे.

रोपवे किराए में बढ़ोतरी पर उठाए सवाल

आपदा प्रभावित क्षेत्रों में 20 पंचायतों के लिए एकमात्र संपर्क माध्यम बचे 'रोपवे' (Ropeway) के किराए में भारी बढ़ोतरी पर भी डॉ. बिंदल ने गहरी चिंता जताई. उन्होंने कहा कि बीजेपी इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाएगी और सरकार से पुनर्विचार की मांग करेगी.

अंत में डॉ. बिंदल ने हुंकार भरते हुए कहा कि विधानसभा में उठाए गए जनविरोधी मुद्दों को अब बीजेपी सड़क पर लाएगी और आगामी चुनावों में कांग्रेस को ऐसी ऐतिहासिक हार का सामना करना पड़ेगा, जैसी उसने पहले कभी नहीं देखी होगी.