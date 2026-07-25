हिमाचल प्रदेश: अगस्त से कांग्रेस सरकार के खिलाफ BJP का जन आंदोलन, राजीव बिंदल ने किया ऐलान

हिमाचल प्रदेश में सत्तासीन कांग्रेस सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने एक बड़ा राजनीतिक अभियान छेड़ने का शंखनाद कर दिया है. शिमला में आयोजित एक विशेष बैठक के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने ऐलान किया कि अगस्त महीने से प्रदेश में मंडल स्तर पर एक व्यापक जन आंदोलन शुरू किया जाएगा. बीजेपी ने सुक्खू सरकार पर चुनावी गारंटियों को पूरा न करने, विकास कार्यों को रोकने और जनता पर महंगी बिजली-पानी का बोझ डालने के गंभीर आरोप लगाए हैं.

'संस्थानों पर ताले लगा रही सरकार'

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने सरकार की नीतियों को जनविरोधी, वादाखिलाफी और भ्रष्ट करार दिया. उन्होंने कहा कि पार्टी इसके खिलाफ चरणबद्ध तरीके से आंदोलन चलाएगी. डॉ. बिंदल ने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार ने स्कूलों, कॉलेजों, स्वास्थ्य संस्थानों और अन्य सरकारी कार्यालयों पर ताले लगाने का काम किया है, जिसका खामियाजा आम जनता भुगत रही है. उन्होंने स्पष्ट किया कि बीजेपी के कार्यकर्ता गांव-गांव और घर-घर जाकर जनता के इन मुद्दों को उठाएंगे और सरकार से जवाब मांगेंगे.

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'पंचायत और निकाय चुनावों में दिखा जनता का मूड'

बैठक के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि हाल ही में हुए पंचायती राज और नगर निकाय चुनावों में जनता ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ अपना जनादेश दे दिया है.

उन्होंने दावा किया कि:

चुनावों में बीजेपी को जनता का भरपूर समर्थन मिला है और अब पार्टी इसी जनादेश को आंदोलन के माध्यम से और आगे ले जाएगी. कांग्रेस के कार्यकाल में प्रदेश के विकास कार्य पूरी तरह से ठप हो गए हैं. जनता को झूठी गारंटियां दी गईं, जिसके कारण प्रदेश में भ्रष्टाचार और अव्यवस्था का माहौल है.

सड़क से लेकर सदन तक होगा संघर्ष

बीजेपी नेताओं ने साफ कर दिया है कि यह आंदोलन केवल सांकेतिक नहीं रहने वाला है. अगस्त से शुरू होने वाला यह विरोध प्रदर्शन मंडल स्तर से उठकर विधानसभा, जिला और अंततः प्रदेश स्तर तक लगातार जारी रहेगा. पार्टी का दृढ़ संकल्प है कि वह कांग्रेस सरकार के खिलाफ 'सड़क से लेकर सदन तक' संघर्ष करेगी और जनता की आवाज को प्रमुखता से उठाएगी.

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