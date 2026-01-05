दिल्ली में किसानों द्वारा कृषि कानूनों और केंद्र सरकार के खिलाफ जिस समय धरना प्रदर्शन चल रहा था, उस समय बठिंडा के गांव बहादुरगढ़ जंडिया निवासी बेबे महिंदर कौर ने एक याचिका दायर की थी. उन्होंने आरोप लगाया था कि कंगना रनौत ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर उनके खिलाफ पोस्ट किया था. इसमें कहा गया था कि ऐसी महिलाएं धरने पर 100, 100 रुपये लेकर आती हैं.

इस मामले में कंगना रनौत की आज बठिंडा कोर्ट में पेशी थी, लेकिन वह नहीं आईं. कंगना ने कारण बताया कि लोकसभा सत्र में शामिल होने के चलते वह सुनवाई में पेश नहीं हो सकेंगी.

सुप्रीम कोर्ट ने केस खत्म करने से किया था इनकार

इस मामले में बेबे महिंदर कौर ने बताया, "उस दिन से हम मानहानि का केस कर रहे हैं. कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में कंगना रनौत ने इस केस को खत्म करने की बात कही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे मंजूरी नहीं दी थी.

पिछली पेशी में बेबे महिंदर कौर के वकील रघुबीर सिंह बहनीवाल ने बताया था कि कंगना रनौत के वकील पेश हुए थे. उन्होंने अदालत से हाजिरी पर छूट मांगी थी. इसको लेकर अदालत ने आज यानी 5 जनवरी 2026 की तारीख दी थी. इससे पहले हमारी तरफ से गवाह लगाए जाएंगे.