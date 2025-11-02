हिमाचल: BJP विधायक हंसराज पर युवती ने लगाए गंभीर आरोप, रो-रोकर सुनाई आपबीती, पढ़ें पूरा मामला

हिमाचल प्रदेश के चुराह से बीजेपी विधायक डॉ. हंसराज एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं. एक युवती ने फेसबुक पर लाइव आकर विधायक पर धमकी देने, बदनाम करने और मानसिक प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए हैं. युवती ने अपने लाइव वीडियो में रो-रोकर अपनी बात रखते हुए कहा कि उसे और उसके परिवार को सुरक्षा का खतरा है तथा उसे न्याय चाहिए.

युवती ने कहा कि पिछले एक साल से वह लगातार मानसिक तनाव में है. उसने बताया कि विधायक की ओर से उसे कई बार धमकियां दी गईं, जिससे वह डर के साए में जी रही है. भावुक होते हुए युवती ने कहा कि मैं घर से बाहर हूं और परिवार घर में है, लेकिन अब तो वहां भी सुरक्षित महसूस नहीं करती. हंसराज ने मुझे बदनाम कर दिया.

विधायक हंसराज पर फिर लगे गंभीर आरोप

जानकारी के लिए बता दें कि यह वही युवती है जिसने पिछले वर्ष अगस्त में विधायक हंसराज पर अश्लील संदेश भेजने और धमकाने के आरोप लगाए थे. हालांकि बाद में युवती ने शिकायत वापस लेते हुए कहा था कि उसने मानसिक तनाव और किसी के बहकावे में आकर यह कदम उठाया था. उस समय यह मामला खूब चर्चा में रहा था और कांग्रेस ने इसे राजनीतिक मुद्दा बनाते हुए बीजेपी विधायक के खिलाफ प्रदर्शन भी किए थे.

झूठ फैलाकर मेरी छवि खराब कर रहे विधायक- पीड़िता

अपने आरोपों में युवती ने यह भी कहा कि विधायक अब यह झूठ फैला रहे हैं कि उसने उनसे एक करोड़ रुपये लेकर मामला रफा-दफा कर लिया. युवती ने इसे पूरी तरह गलत बताया और कहा कि यह झूठ फैलाकर उसकी छवि खराब की जा रही है. उसने चुराह के ही एक अन्य व्यक्ति मुनियान खान पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं.

विधायक बोले- मेरे पर लगाए आरोप झूठे और बेबुनियाद

वहीं, इस पूरे मामले पर विधायक डॉ. हंसराज ने भी सोशल मीडिया पर लाइव आकर सफाई दी. उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोप झूठे और बेबुनियाद हैं. उन्होंने कहा कि यह सब मेरी छवि खराब करने और राजनीतिक नुकसान पहुंचाने के लिए रचा गया षड्यंत्र है. मेरे विरोधी चुराह में हो रहे विकास कार्यों को पचा नहीं पा रहे हैं, इसलिए इस तरह की साजिशें रच रहे हैं.

बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब हंसराज विवादों में आए हों. इससे पहले भी कई बार उनके नाम राजनीतिक विवादों से जुड़े रहे हैं. वर्तमान में वह बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और लगातार तीन बार चुराह विधानसभा सीट से जीत दर्ज कर चुके हैं.