मंडी में जयराम ठाकुर ने खेली होली, राजनीति में 28 साल पूरे, 'जनता का आशीर्वाद मेरी ताकत'

हिंदी न्यूज़राज्यहिमाचल प्रदेशमंडी में जयराम ठाकुर ने खेली होली, राजनीति में 28 साल पूरे, 'जनता का आशीर्वाद मेरी ताकत'

Himachal News in Hindi: पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मंडी में जनता संग होली मनाई. उन्होंने 28 साल का राजनीतिक सफर पूरा कर लिया है. प्रदेशवासियों को विकास और एकता का संदेश दिया.

By : पराक्रम चन्द | Updated at : 02 Mar 2026 10:37 PM (IST)
Preferred Sources

पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने वर्षों बाद अपने गृहक्षेत्र मंडी में होली का त्यौहार आम जनता के बीच जाकर मनाया. इस बार की होली के साथ ही जयराम ठाकुर ने अपने राजनीतिक जीवन के 28 वर्ष भी पूरे किए. जयराम ठाकुर ने मंडी के सेरी मंच पर होली मनाने के बाद पत्रकारों से बातचीत में बताया कि 28 वर्ष पहले आज ही के दिन वे पहली बार हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में पहुंचे थे. इन 28 वर्षों के सफर में उन्होंने प्रदेश के विकास के लिए जो भी किया उसमें प्रदेश की जनता का सहयोग और आशीवार्द रहा है.

'मंडी शहर की गलियों में जाकर होली खेला करते थे'

जयराम ठाकुर ने लगातार 28 वर्षों तक अपना जनप्रतिनिधि चुनने के लिए आज के सराज और पूर्व में रहे चच्योट विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदाताओं का आभार जताया. जयराम ठाकुर ने राजनीतिक जीवन में मिले अपार प्यार और स्नेह के लिए प्रदेश और खासकर मंडी जिला की जनता का भी धन्यवाद किया. जयराम ठाकुर ने मंडी की होली के पुराने दिनों को याद करते हुए बताया कि जब वे कॉलेज में पढ़ते थे तो मंडी शहर की गलियों में जाकर होली खेला करते थे. उस दौरान सेरी मंच पर सामूहिक आयोजन की कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन अब समय के साथ यह आयोजन शुरू हुआ है और भव्यता के साथ आयोजित हो रहा है.

'प्रदेश विकास के पथ पर आगे ले जाना सभी का दायित्व'

उन्होंने इस भव्य आयोजन के लिए सभी आयोजकों को बधाई दी. साथ ही उन्होंने पूरे प्रदेश की जनता को होली के पर्व की बधाई देते हुए सभी के लिए मंगलकामना की. जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश को निरंतर विकास के पथ पर आगे ले जाना हम सभी का दायित्व है. इस दौरान उन्होंने अपनी धर्मपत्नी डॉ साधना ठाकुर के साथ अचानक सेरी मंडी पहुंचकर लोगों के साथ जमकर गुलाल उड़ाया और एक दूसरे को मिलकर बधाई भी दी. उनके साथ बल्ह के विधायक इंद्र सिंह गांधी, भाजपा जिलाध्यक्ष निहाल चंद शर्मा भी उपस्थित रहे.

About the author पराक्रम चन्द

पराक्रम चन्द 20 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं. हिमाचल की हर छोटी-बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. सियासी खबरों में खास दिलचस्पी रखते हैं. उन्होंने हिंदी में एम फिल हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से किया है. उन्हें महर्षि नारद पुरस्कार से 2019 में सम्मानित किया गया.
Published at : 02 Mar 2026 10:36 PM (IST)
Jairam Thakur HIMACHAL NEWS
