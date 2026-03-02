मंडी में जयराम ठाकुर ने खेली होली, राजनीति में 28 साल पूरे, 'जनता का आशीर्वाद मेरी ताकत'

पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने वर्षों बाद अपने गृहक्षेत्र मंडी में होली का त्यौहार आम जनता के बीच जाकर मनाया. इस बार की होली के साथ ही जयराम ठाकुर ने अपने राजनीतिक जीवन के 28 वर्ष भी पूरे किए. जयराम ठाकुर ने मंडी के सेरी मंच पर होली मनाने के बाद पत्रकारों से बातचीत में बताया कि 28 वर्ष पहले आज ही के दिन वे पहली बार हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में पहुंचे थे. इन 28 वर्षों के सफर में उन्होंने प्रदेश के विकास के लिए जो भी किया उसमें प्रदेश की जनता का सहयोग और आशीवार्द रहा है.

'मंडी शहर की गलियों में जाकर होली खेला करते थे'

जयराम ठाकुर ने लगातार 28 वर्षों तक अपना जनप्रतिनिधि चुनने के लिए आज के सराज और पूर्व में रहे चच्योट विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदाताओं का आभार जताया. जयराम ठाकुर ने राजनीतिक जीवन में मिले अपार प्यार और स्नेह के लिए प्रदेश और खासकर मंडी जिला की जनता का भी धन्यवाद किया. जयराम ठाकुर ने मंडी की होली के पुराने दिनों को याद करते हुए बताया कि जब वे कॉलेज में पढ़ते थे तो मंडी शहर की गलियों में जाकर होली खेला करते थे. उस दौरान सेरी मंच पर सामूहिक आयोजन की कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन अब समय के साथ यह आयोजन शुरू हुआ है और भव्यता के साथ आयोजित हो रहा है.

'प्रदेश विकास के पथ पर आगे ले जाना सभी का दायित्व'

उन्होंने इस भव्य आयोजन के लिए सभी आयोजकों को बधाई दी. साथ ही उन्होंने पूरे प्रदेश की जनता को होली के पर्व की बधाई देते हुए सभी के लिए मंगलकामना की. जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश को निरंतर विकास के पथ पर आगे ले जाना हम सभी का दायित्व है. इस दौरान उन्होंने अपनी धर्मपत्नी डॉ साधना ठाकुर के साथ अचानक सेरी मंडी पहुंचकर लोगों के साथ जमकर गुलाल उड़ाया और एक दूसरे को मिलकर बधाई भी दी. उनके साथ बल्ह के विधायक इंद्र सिंह गांधी, भाजपा जिलाध्यक्ष निहाल चंद शर्मा भी उपस्थित रहे.

ये भी पढ़िए- Himachal News: DKSA कार्यक्रम में अनुराग ठाकुर ने कहा- किन्नौरी भाषा बचाना हम सबकी जिम्मेदारी