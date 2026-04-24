'राजनीतिक रोटियां सेंक रही BJP', महिला आरक्षण को लेकर CM सुखविंदर सिंह सुक्खू का हमला

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने महिला आरक्षण को लेकर भाजपा के धरना-प्रदर्शन पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि भाजपा असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेंकने का काम कर रही है. सुक्खू ने आरोप लगाया कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी बन गई है, जिसके हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला आरक्षण बिल 2023 पहले ही पास हो चुका है और कांग्रेस ने इसका पूरा समर्थन किया था. उन्होंने याद दिलाया कि सोनिया गांधी ने राज्यसभा में भी इस बिल के समर्थन में अहम भूमिका निभाई थी.

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सुक्खू ने सवाल उठाया कि जब बिल पास हो चुका है, तो भाजपा किस बात को लेकर प्रदर्शन कर रही है? उन्होंने कहा कि असल में भाजपा खुद इस बिल को लागू नहीं करना चाहती और अब डीलिमिटेशन और सीटें बढ़ाने जैसे बहाने बना रही है.

मुख्यमंत्री ने भाजपा पर हमला तेज करते हुए कहा कि जब हिमाचल में आपदा आई, तब भाजपा सड़कों पर नहीं उतरी. उन्होंने यह भी पूछा कि जब आरडीजी बंद हुई, तब पार्टी ने कोई धरना क्यों नहीं दिया.

सुक्खू ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा घोषित 1500 करोड़ रुपये की राशि को लाने के लिए भी भाजपा ने कोई आंदोलन नहीं किया. उनके मुताबिक, अब जनता का ध्यान भटकाने के लिए ही यह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है.

भाजपा दबा रही कांग्रेस नेतृत्व की आवाज- CM सुक्खू

धर्मशाला में मल्लिकार्जुन खरगे के खिलाफ दी गई शिकायत पर भी मुख्यमंत्री ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि भाजपा कांग्रेस नेतृत्व की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन कांग्रेस इससे डरने वाली नहीं है. सुक्खू ने साफ कहा कि पूरी पार्टी खरगे के साथ खड़ी है और इस तरह के कदमों से कांग्रेस कमजोर नहीं होगी.

कमला नेहरू अस्पताल से गायनी वार्ड की ओपीडी को आईजीएमसी अस्पताल में शिफ्ट करने के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह फैसला महिलाओं की बेहतर सुविधा के लिए लिया गया है.

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उन्होंने कहा कि आईजीएमसी में बेहतर संसाधन और इलाज की सुविधा उपलब्ध है, जिससे महिलाओं को फायदा मिलेगा. सुक्खू ने यह भी कहा कि इस फैसले को लेकर विरोध करना उचित नहीं है, क्योंकि इसका मकसद केवल स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना है.

मुख्यमंत्री ने भाजपा पर मुद्दों से भटकाने और राजनीतिक फायदा उठाने का आरोप लगाया, जबकि सरकार अपने फैसलों को जनता के हित में बता रही है.