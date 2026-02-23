हिमाचल: बिलासपुर में तेज रफ्तार ट्रक का कहर, 12 साल के बच्चे की मौत, पिता-बहन घायल

हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर के घुमारवीं क्षेत्र में रविवार (22 फरवरी) को एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे इलाके को गमगीन कर दिया. कुलारु में कामधेनु रेस्टोरेंट के सामने एक तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी को टक्कर मार दी. इस हादसे में 12 साल के बच्चे की मौत हो गई, जबकि उसके पिता और बहन घायल हो गए. हादसे की तस्वीरें पास लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई हैं.

मंदिर जा रहा था परिवार

जानकारी के मुताबिक सुनील कुमार (47) निवासी जोल पलाखी अपनी स्कूटी पर बेटे अभिनव (12) और बेटी इशानी (8) के साथ कांगू मंदिर की ओर जा रहे थे. जैसे ही वे कुलारु के पास पहुंचे, पीछे से तेज गति में आ रहे ट्रक ने उनकी स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि तीनों सड़क पर गिर पड़े.

अस्पताल पहुंचते ही तोड़ा दम

हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत मदद की और तीनों को सिविल अस्पताल घुमारवीं पहुंचाया. वहां डॉक्टरों ने गंभीर रूप से घायल अभिनव को मृत घोषित कर दिया.

बच्चे की मौत की खबर मिलते ही परिवार और इलाके में शोक की लहर फैल गई. पिता सुनील कुमार और बेटी इशानी को भी चोटें आई हैं, लेकिन उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है.

पुलिस ने शुरू की जांच

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर लिया. ट्रक चालक के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हादसे की जांच कर रही है. संदीप धवल ने हादसे की पुष्टि करते हुए बताया कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

इस हादसे ने एक बार फिर तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाने के खतरे को सामने ला दिया है. स्थानीय लोग सड़क सुरक्षा को लेकर सख्त कदम उठाने की मांग कर रहे हैं.