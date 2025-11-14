(Source: ECI | ABP NEWS)
Bihar Election Result: बिहार चुनाव नतीजों पर CM सुक्खू का बड़ा बयान, बोले- 'हम तो सिर्फ सहयोगी...'
Bihar Election Result 2025: बिहार चुनाव नतीजों पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हम तो केवल बिहार में सहयोगी के रूप में चुनाव लड़ रहे थे. हम 243 सीटों में महज 60 सीटों पर लड़े थे.
बिहार विधानसभा चुनाव नतीजों में एनडीए के प्रदर्शन ने सभी को हैरान कर दिया है. दूसरी तरफ कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद शर्मनाक रहा. वहीं चुनाव के इस नतीजे पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता की प्रतिक्रिया सामने आई है. उन्होंने कहा कि हम तो केवल सहयोगी के रूप में चुनाव लड़ रहे थे. उन्होंने ये भी कहा कि फाइनल नतीजे आने तक बढ़ेगा कांग्रेस का वोट शेयर.
सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ये भी कहा कि हम तो केवल बिहार में सहयोगी के रूप में चुनाव लड़ रहे थे. 243 सीटों में महज 60 सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही थी. उन्होंने कहा कि यह शुरुआती रुझान है कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर बढ़ने वाला है, स्पष्ट नतीजे आने के बाद ही वह इस पर कुछ ज्यादा कह सकते हैं.
जयराम ठाकुर जीत से गदगद
वहीं बिहार में एनडीए और खासतौर पर बीजेपी की प्रचंड जीत पर हिमाचल के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर गदगद नजर आए. उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ने राहुल गांधी के प्रपंच और महागठबंधन के हर झूठ को नकार दिया है.
उन्होंने हिमाचल के मुख्यमंत्री वहां पर कांग्रेस की गारंटीयों के ब्रांड एंबेसडर के रूप में गए थे. कांग्रेस चार के ऊपर नहीं जा पा रही है. उनकी गारंटीयों के मॉडल को पूरे देश ने ठुकरा दिया है.
