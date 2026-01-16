अनुराग ठाकुर ने शिवराज सिंह चौहान से की मुलाकात, हिमाचल के लिए मांगी PMGSY की सड़कें

पूर्व केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने आज दिल्ली में केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की. इस शिष्टाचार भेंट के दौरान अनुराग ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (PMGSY) के तहत नई परियोजनाओं की मांग रखी.

मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्पष्ट मानना है कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के बिना 'विकसित भारत' का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता. अच्छी सड़कें सिर्फ आवाजाही का माध्यम नहीं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और समृद्धि का द्वार खोलती हैं." उन्होंने जोर देकर कहा कि पीएमजीएसवाई ने देश के ग्रामीण अंचलों की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल दी है.

PMGSY-IV: 70,125 करोड़ का बड़ा निवेश

सांसद ने जानकारी दी कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना-चतुर्थ (PMGSY-IV) को मंजूरी दे दी है. इसके मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं:

कार्यकाल: वर्ष 2024-25 से 2028-29 तक.

लक्ष्य: 62,500 किलोमीटर नई 'ऑल वेदर' सड़कों का निर्माण.

बजट: कुल 70,125 करोड़ रुपये का वित्तीय प्रावधान.

लाभार्थी: 2011 की जनगणना के आधार पर सड़क से वंचित 25,000 बस्तियों को जोड़ना.

रोजगार: इस योजना के माध्यम से 40 करोड़ मानव-दिवस का रोजगार सृजित होगा.

अटल जी का सपना, मोदी जी का संकल्प

अनुराग ठाकुर ने पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए कहा कि उन्होंने वर्ष 2000 में जिस विजन के साथ इस योजना की शुरुआत की थी, मोदी सरकार उसे नई ऊंचाइयों पर ले जा रही है. उन्होंने आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि दिसंबर 2025 तक स्वीकृत 8,25,114 किलोमीटर सड़कों में से 7,87,520 किलोमीटर (95%) का कार्य पूरा हो चुका है, जिससे लगभग 1.80 लाख बस्तियां लाभान्वित हुई हैं.

हिमाचल को मिलेगा सीधा लाभ

सांसद ने केंद्रीय मंत्री से आग्रह किया कि हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए राज्य को इस योजना के चौथे चरण में विशेष प्राथमिकता दी जाए, ताकि दूरदराज के गांव भी मुख्यधारा से जुड़ सकें और पहाड़ी क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक विकास को गति मिल सके..