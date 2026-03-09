हिमाचल: कांग्रेस नेता अनुराग शर्मा राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित, CM सुक्खू ने दी बधाई

हिमाचल प्रदेश से कांग्रेस के नेता अनुराग शर्मा राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं. हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने निर्विरोध निर्वाचित होने पर अनुराग शर्मा को बधाई दी. पार्टी के नेताओं ने एक दूसरे का मिठाई से मुंह मीठा कराया. अनुराग शर्मा ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी और हिमाचल के सीएम सुक्खू का आभार व्यक्त किया. राज्यसभा की इकलौती सीट के लिए किसी और दल ने उम्मीदवार नहीं उतारा था.

अनुराग शर्मा ने कहा, "एक कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मैं आभार व्यक्त करता हूं. मैं प्रदेश की उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा. मेरे लिए बहुत गर्व का विषय है. मेरे से ज्यादा एक-एक कांग्रेस कार्यकर्ता के लिए महत्वपूर्ण पल है."

कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष एवं जमीनी नेता श्री अनुराग शर्मा जी को निर्विरोध राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।



पूर्ण विश्वास है कि आप देश की संसद के उच्च सदन में हिमाचल प्रदेश के हितों की मजबूत आवाज बनकर प्रदेश के मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाएंगे।… pic.twitter.com/r2SBBUC7YQ — Sukhvinder Singh Sukhu (@SukhuSukhvinder) March 9, 2026

उधर बीजेपी नेता राजिंदर राणा ने कांग्रेस पर राज्यसभा सीट बेचने का आरोप लगाया. पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा समेत पार्टी के वरिष्ठ दिग्गजों को राज्यसभा के लिए प्रबल दावेदार माना जा रहा था, लेकिन कांग्रेस ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के करीबी माने जाने वाले अनुराग शर्मा को चुना. रविवार को जारी एक वीडियो में राणा ने इस फैसले पर मुख्यमंत्री सुक्खू से सवाल किया और कहा, ‘‘मैं मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं कि राज्यसभा सीट कितने में बेची गई और क्या यह सौदा दुबई में तय हुआ था?’’

राणा 2024 के राज्यसभा चुनावों में बीजेपी के पक्ष में क्रॉस वोटिंग करने वाले पूर्व कांग्रेस नेता हैं और बाद में वह बीजेपी में शामिल हो गए थे. राणा के बयान से कुछ दिन पहले चार बार के राज्यसभा सदस्य आनंद शर्मा ने कहा था कि ‘आत्मसम्मान बहुत महंगा होता है’ और आज के समय में सच बोलना राजनीतिक दृष्टि से जोखिम भरा हो गया है.

राज्यसभा चुनाव के लिए आनंद शर्मा प्रमुख दावेदारों में थे, लेकिन कांग्रेस आलाकमान ने सभी को चौंकाते हुए अनुराग शर्मा का नाम घोषित किया. आनंद शर्मा ने कहा कि इस फैसले की जानकारी उन्हें नहीं थी और इसे आलाकमान ने अपने विवेक से लिया. राणा ने आरोप लगाया कि राज्य में कांग्रेस के भीतर असंतोष बढ़ रहा है. उन्होंने कहा, “महिलाओं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं, विधायकों, मंत्रियों और ठेकेदारों समेत समाज के सभी वर्ग पहले से ही चिंतित थे, लेकिन अब अपना जीवन पार्टी को समर्पित करने वाले वरिष्ठ नेता भी अपमानित और असहज महसूस कर रहे हैं.”

