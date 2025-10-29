Video: हिमाचल में पैराग्लाइडर की क्रैश लैंडिंग, ऐसा बिगड़ा बैलेंस, खेतों में जा गिरा पायलट, वीडियो वायरल
Himachal Pradesh Viral Video: हिमाचल प्रदेश के बारोट में पैराग्लाइडर की क्रैश लैंडिंग का वीडियो सामने आया. उड़ान भरने के बाद अचानक हवा की दिशा बदलने से पायलट का संतुलन बिगड़ गया और खेतों में जा गिरा.
Mandi News: हिमाचल प्रदेश में मंडी जिले के बारोट क्षेत्र से एक हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. यह वीडियो एक पैराग्लाइडर की क्रैश लैंडिंग का है, जिसे देखकर लोग दंग रह गए. बताया जा रहा है कि पैराग्लाइडर ने अपनी उड़ान कांगड़ा जिले के बीड़-बिलिंग से भरी थी, जो पैराग्लाइडिंग के लिए देश की मशहूर जगह में से एक है. शुरुआत में उड़ान बिल्कुल सामान्य थी, लेकिन अचानक मौसम का रुख बदल गया और तेज हवाओं ने पायलट का संतुलन बिगाड़ दिया.
बाल-बाल बची पायलट की जान
वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि हवा की दिशा अचानक बदलने से पैराग्लाइडर नीचे की ओर झूलने लगा. पायलट ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन ऊंचाई पर तेज झोंकों के चलते वह बैलेंस खो बैठा. कुछ ही सेकंड में पैराग्लाइडर की दिशा खेतों की ओर हो गया और वह तेजी से नीचे गिरने लगा. नीचे मौजूद कुछ ग्रामीणों ने यह नजारा देखा तो वे दौड़ते हुए उस दिशा में पहुंचे.
गनीमत यह रही कि पैराग्लाइडर खेतों में गिरा, जिससे झटका थोड़ा कम लगा और पायलट की जान बाल-बाल बच गई. हालांकि उसे हल्की चोटें आईं, लेकिन कोई गंभीर नुकसान नहीं हुआ. स्थानीय लोगों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर उसकी मदद की और पैराग्लाइडिंग को हटाकर उसे सुरक्षित जगह ले गए. पायलट को पानी पिलाया गया और कुछ देर बाद उसकी हालत सामान्य हो गई.
पायलट की हिम्मत और किस्मत देखकर लोगों ने की तारीफें
स्थानीय लोगों का कहना है कि उस वक्त मौसम अचानक खराब हो गया था और ऊपर की तरफ हवा बहुत तेज चल रही थी. पैराग्लाइडर को नियंत्रित करना मुश्किल हो गया था. अगर वह थोड़ी और ऊंचाई से गिरता या किसी पत्थरीले इलाके में उतरता, तो हादसा बड़ा हो सकता था. वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. लोग इसे देखकर पायलट की हिम्मत और किस्मत दोनों की तारीफ कर रहे हैं.
