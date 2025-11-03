हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है जिससे राज्य के ऊंचे और मध्यम पहाड़ी क्षेत्रों में 4 और 5 नवंबर को बारिश व बर्फबारी की संभावना जताई गई है. मौसम विभाग ने इन दो दिनों के लिए कई जिलों में यलो अलर्ट जारी किया है और लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है. 2 और 3 नवंबर को मौसम शुष्क रहेगा जबकि 6 नवंबर से फिर से आसमान साफ रहने के आसार हैं.

पश्चिमी विक्षोभ से बदलेगा मौसम का मिजाज

मौसम केंद्र शिमला के मुताबिक, पश्चिमी विक्षोभ 4 नवंबर से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित करेगा. इसके असर से चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला जिलों में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश और बिजली गिरने की संभावना है. इस दौरान ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी भी हो सकती है. विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और खराब मौसम में अनावश्यक यात्रा से बचने की चेतावनी दी है.

तापमान में उतार-चढ़ाव और ठंड में बढ़ोतरी

राज्य के कई हिस्सों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में बड़ा अंतर देखा जा रहा है. कुकुमसेरी में न्यूनतम तापमान -1.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जबकि ऊना का अधिकतम तापमान 31.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. मौसम विभाग के अनुसार, अगले 2-3 दिनों में तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है, लेकिन बारिश-बर्फबारी के बाद न्यूनतम तापमान में 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ सकती है.

इन जगहों पर दर्ज हुआ तापमान

बीते 24 घंटों में शिमला का न्यूनतम तापमान 12.0, सुंदरनगर का 11.8, भुंतर का 9.3, कल्पा का 4.7, धर्मशाला का 11.8, ऊना का 15.2, नाहन का 13.7, केलांग का 0.7, पालमपुर का 10.0, सोलन का 10.4, मनाली का 6.1, कांगड़ा का 13.5, मंडी और बिलासपुर का 13.9 जबकि हमीरपुर का तापमान 12.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. दीवाली के बाद से प्रदेश में मौसम खुश्क बना हुआ था, लेकिन अब फिर से ठंड में तेजी आने की उम्मीद है.