हिमाचल: दिल्ली से लौटते ही जयराम ठाकुर का सुक्खू सरकार पर वार, 'लगातार बिगड़ रही आर्थिक स्थिति'

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हिंदी न्यूज़राज्यHimachal News: दिल्ली से लौटते ही जयराम ठाकुर का सुक्खू सरकार पर वार, 'लगातार बिगड़ रही आर्थिक स्थिति'

Himachal News: दिल्ली से लौटते ही जयराम ठाकुर का सुक्खू सरकार पर वार, 'लगातार बिगड़ रही आर्थिक स्थिति'

Himachal News In Hindi: राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दिल्ली से लौटने के बाद बताया कि प्रदेश के आर्थिक हालातों को उन्होंने पीएम मोदी के सामने रखा और केंद्र से सहयोग की मांग की है.

By : पराक्रम चन्द | Edited By: गौरव अग्निहोत्री | Updated at : 25 Mar 2026 04:19 PM (IST)
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हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर राज्य के आर्थिक और राजनीतिक हालातों पर विस्तार से चर्चा की. दिल्ली से लौटने के बाद जयराम ठाकुर ने प्रेस से बातचीत में बताया कि प्रदेश इस समय गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है और इस मुद्दे को उन्होंने प्रधानमंत्री के सामने रखा. उन्होंने केंद्र सरकार से सहयोग का भी आग्रह किया, ताकि प्रदेश की वित्तीय स्थिति को सुधारा जा सके.

प्रदेश की आर्थिक स्थिति खराब- जयराम ठाकुर

इस दौरान जयराम ठाकुर ने राज्य की कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर तीखा हमला बोला. उन्होंने आरोप लगाया कि सुक्खू सरकार की नीतियों के कारण प्रदेश की आर्थिक स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है. उन्होंने कहा कि विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं और वित्तीय प्रबंधन में कमी साफ नजर आ रही है.

दिल्ली जाकर केंद्र से फंड रुकवाने के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री से मिलना उनके लिए सौभाग्य की बात है. उन्होंने यह भी कहा कि यदि मुख्यमंत्री सुक्खू प्रधानमंत्री से मिलने के लिए समय मांगेंगे तो उन्हें भी अवसर मिलेगा. उन्होंने कांग्रेस नेताओं पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का जिक्र किया और आरोप लगाया कि वे हिमाचल आने पर आम लोगों और कार्यकर्ताओं से दूरी बनाए रखते हैं.

ड्रेस कोड लागू करने के फैसले पर भी उठाए सवाल

जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार द्वारा ड्रेस कोड लागू करने के फैसले पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि खुद किस तरह के कपड़े पहनकर राहुल गांधी संसद में जाते हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ता दिल्ली AI समिट में दुनिया भर के प्रतिनिधियों के सामने नंगे होते हैं. इसके अलावा जयराम ठाकुर ने कांग्रेस के सह प्रभारियों को स्टेट गेस्ट के रूप में एक महीने से भी शिमला ठहराने पर सवाल खड़े किए.

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About the author पराक्रम चन्द

पराक्रम चन्द 20 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं. हिमाचल की हर छोटी-बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. सियासी खबरों में खास दिलचस्पी रखते हैं. उन्होंने हिंदी में एम फिल हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से किया है. उन्हें महर्षि नारद पुरस्कार से 2019 में सम्मानित किया गया.
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Published at : 25 Mar 2026 04:18 PM (IST)
Tags :
Jairam Thakur PM Modi HIMACHAL NEWS SUKHVINDER SINGH SUKHU
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