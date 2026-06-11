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हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणाYamunanagar News: यमुनानगर बना हरियाणा का सबसे हरा-भरा जिला, 60 लाख पेड़ों के साथ रचा कीर्तिमान

Yamunanagar News: यमुनानगर बना हरियाणा का सबसे हरा-भरा जिला, 60 लाख पेड़ों के साथ रचा कीर्तिमान

Yamuna Nagar News In Hindi: यमुनानगर जिले ने पर्यावरण संरक्षण में प्रदेश में शीर्ष स्थान हासिल किया है. डिजिटल गणना के अनुसार, यह अब हरियाणा का नंबर-1 हरा-भरा जिला है, जहाँ 60 लाख से अधिक पेड़ हैं.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 11 Jun 2026 09:38 PM (IST)
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हरियाणा के यमुनानगर जिले ने पर्यावरण संरक्षण और हरियाली के मामले में पूरे प्रदेश में अपनी एक अलग और खास पहचान बनाई है. हाल ही में सामने आए डिजिटल गणना के आंकड़ों के अनुसार, यमुनानगर अब प्रदेश का नंबर-1 हरा-भरा जिला बन गया है. इस शानदार उपलब्धि ने न सिर्फ जिले का मान बढ़ाया है, बल्कि पूरे हरियाणा के लिए एक बेहतरीन उदाहरण पेश किया है.

डिजिटल गणना के मुताबिक, जिले में पेड़ों की संख्या 60 लाख के आंकड़े को पार कर गई है. प्रदेश में 14.86% की हिस्सेदारी: पूरे हरियाणा के कुल पेड़ों में अकेले यमुनानगर का योगदान लगभग 14.86 प्रतिशत है, जो राज्य में सबसे अधिक है.

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इस बड़ी उपलब्धि के 3 मुख्य कारण

कलेसर नेशनल पार्क (Kalesar National Park): जिले की हरियाली में इस विशाल और प्राकृतिक नेशनल पार्क की सबसे अहम भूमिका रही है. कृषि वानिकी (Agro-Forestry) मॉडल: यमुनानगर के हजारों किसानों ने अपनी पारंपरिक खेती के साथ-साथ 'एग्रो फॉरेस्ट्री' को अपनाया. पॉपुलर और सफेदा की खेती: किसानों ने बड़े स्तर पर पॉपुलर और सफेदा जैसे पेड़ों का रोपण किया, जिससे पर्यावरण तो बचा ही, साथ ही किसानों की आमदनी में भी भारी इजाफा हुआ.

पूर्व पर्यावरण मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने जताई खुशी

इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर हरियाणा के पूर्व पर्यावरण मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने खुशी जाहिर करते हुए इसका पूरा श्रेय किसानों की मेहनत और सरकारी नीतियों को दिया.

उन्होंने बताया, "जब हम सरकार में थे, तब जिले में एग्रो फॉरेस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए विशेष अभियान चलाए गए थे. किसानों को पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित किया गया और इसके आर्थिक लाभों के प्रति उन्हें जागरूक किया गया."

गुर्जर ने आगे कहा कि सरकार का उद्देश्य सिर्फ हरियाली बढ़ाना नहीं था, बल्कि ग्रामीण परिवारों और किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना भी था. सरकार और किसानों के इसी संयुक्त प्रयास का नतीजा है कि आज यमुनानगर पूरे प्रदेश में हरियाली के मामले में शीर्ष पर है.

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Input By : परवेज खान
Published at : 11 Jun 2026 09:38 PM (IST)
Tags :
Yamuna Nagar News HARYANA NEWS
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