यमुनानगर: प्रेम विवाह के विरोध में बेटे ने की मां की हत्या, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हुआ खुलासा

हरियाणा में यमुनानगर के कस्बा साढौरा के गांव शामपुर में एक बेटे ने ही अपनी मां को मौत के घाट उतार दिया. वजह थी कि बेटा गांव की एक लड़की से शादी करना चाहता था, लेकिन मां ऐसा नहीं होने देना चाहती थी. 29 दिन पहले आरोपी लंदन से यमुनानगर वापस लौटा था और जब परिवार में सहमति नहीं बनी तो उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर मां को ही मौत के घाट उतार दिया. हालांकि यह मर्डर मिस्ट्री का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही हुआ.

यमुनानगर के कस्बा साढौरा के गांव शामपुर के सरपंच की पत्नी की 15 दिन पहले मौत हो गई थी. शुरुआत में यह बात सामने आ रही थी कि शायद महिला की पानी में डूबने से मौत हुई है. मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना स्थल का जायजा लिया और वहां से पुलिस को कांच की चूड़ियां टूटी हुई मिलीं. बात यह सामने आई कि गिरने से मौत हुई है और मुंह पानी में डूब गया था. पुलिस ने शव को कब्जे में लेने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया था.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुला राज

जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आई तो मामला चौंकाने वाला था, क्योंकि इस महिला की चोट लगने से मौत हुई थी. इसके बाद जब पुलिस ने इस पूरे मामले की तफ्तीश की तो हैरानी तब हुई जब कातिल कोई बाहर का नहीं, बल्कि एक महीना पहले लंदन से यमुनानगर लौटा इनका बेटा ही था. पुलिस ने आरोपी गोमित राठी को जब हिरासत में लिया तो पता चला कि गोमित अकेला नहीं, बल्कि उसका साथी भी इस हत्याकांड में शामिल था.

प्रेम विवाह का विरोध बना हत्या का कारण

जब पुलिस ने पूछताछ की तो सामने आया कि एक महीना पहले गोमित लंदन से इसलिए वापस आया था कि वह गांव की ही एक लड़की से प्यार करता था और वह उससे शादी करना चाहता था. लेकिन आरोपी की मां ऐसा नहीं होने देना चाहती थी. बेटा और उसकी प्रेमिका दोनों के बीच सरपंच की पत्नी रोड़ा बन रही थी.

घर के आंगन में रची साजिश

ऐसे में बेटे ने एक प्लान रचा और अपने दोस्त के साथ मिलकर घर के ही आंगन में छिप गया. जब मां घर में लगे ट्यूबवेल के पास पहुंची, तभी बेटे ने मां पर हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया और मां का मुंह पानी में रख दिया ताकि देखने पर यह एहसास हो कि पानी में डूबने से ही इसकी मौत हुई है.

दोनों आरोपी गिरफ्तार

फिलहाल पुलिस ने आरोपी गोमित और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया है. हालांकि पुलिस अभी भी इस हत्याकांड के कई पहलुओं की जांच कर रही है.DSP आशीष चौधरी ने पुष्टि की कि दोनों आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं और मामले की गहन जांच जारी है.

यह मामला प्रेम के नाम पर एक बेटे द्वारा अपनी ही मां की निर्मम हत्या का दर्दनाक उदाहरण है, जो समाज के लिए एक गंभीर चेतावनी है.