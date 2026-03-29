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हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणायमुनानगर में 'लव जिहाद' के मामले ने पकड़ा तूल, रोड जाम कर प्रदर्शन, बिलासपुर का शिव चौक छावनी में तब्दील

यमुनानगर में 'लव जिहाद' के मामले ने पकड़ा तूल, रोड जाम कर प्रदर्शन, बिलासपुर का शिव चौक छावनी में तब्दील

Yamunanagar News: यमुनानगर में 'लव जिहाद' को लेकर रंजीतपुर की अनाज मंडी में लड़की पक्ष के साथ हिंदू संगठन के लोग एकजुट हुए और पुलिस के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 29 Mar 2026 11:16 PM (IST)
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हरियाणा में यमुनानगर के बिलासपुर कस्बे में 'लव जिहाद' का मामला पूरी तरह गरमा गया है. हिंदू संगठन के लोगों ने बिलासपुर के शिव चौक पर जमकर प्रदर्शन किया और रोड जाम भी किया. भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा. डीएसपी और एसडीएम से मुलाकात के बाद हिंदू संगठन के लोग शांत हुए. इससे पहले लड़की ने एक वीडियो जारी कर कहा कि अगर लड़का पक्ष के परिवार को कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार मेरे घर के लोग होंगे. मैं खुद अपनी मर्जी से सोहेल के साथ आई हूं.

दरअसल 25 मार्च को बिलासपुर कस्बे के पीपलीवाला गांव की हिन्दू समुदाय की लड़की और रंजीतपुर गांव का मुस्लिम समुदाय का लड़का आपसी रजामंदी में घर से भाग गए. लड़की के परिवार को जब इसका पता चला तो उन्होंने रंजीतपुर पुलिस चौकी में इसकी जानकारी दी. जब पुलिस की तरफ से उचित कार्रवाई नहीं की गई तो उन्होंने 2 दिन पहले 2 घंटे तक रोड जाम किया. 

रंजीतपुर अनाज मंडी में सैकड़ों की संख्या में एकजुट हुए लोग

वहीं, आज जब सैकड़ों की संख्या में रंजीतपुर की अनाज मंडी में लड़की पक्ष के साथ हिंदू संगठन के लोग एकजुट हुए और पुलिस के खिलाफ जमकर अपनी भड़ास निकाली. इस दौरान जब वह पुलिस के आश्वासन से संतुष्ट नहीं हुए तो उन्होंने बिलासपुर के शिव चौक को जाम कर दिया. उनके साथ भारी संख्या में साधु संत और हिंदू संगठन के लोग इकट्ठा हुए. 

पांच थानों के SHO, DSP और एसडीएम मौके पर पहुंचे

इस दौरान करीब पांच थानों के SHO, DSP और बिलासपुर एसडीएम जसपाल गिल मौके पर पहुंचे. लड़की पक्ष की एक टीम के साथ एसडीएम और डीएसपी ने मुलाकात की. उन्होंने लड़की पक्ष के लोगों और हिंदू संगठन को उचित कार्रवाई का भरोसा दिया. दूसरी और संत श्री सनक सरस्वती ने कहा हमें प्रशासन पर भरोसा है. 

टोल प्लाजा के पास NH को पूरी तरह से सील करने की चेतावनी

प्रदर्शनकारी विक्रांत ससौली ने कहा, ''हमें डीएसपी रजत गुलिया और एसडीएम जसपाल गिल पर पूरा भरोसा है. अगर समय रहते कोई उचित कदम नहीं उठाया गया तो आने वाले वक्त में टोल प्लाजा के पास नेशनल हाईवे को पूरी तरह से सील कर दिया जाएगा जिसके लिए जिम्मेदार सिर्फ प्रशासन होगा. अगर लड़की को बरामद नहीं किया गया तो उसके बाद हम अगला कदम भी उठाने को तैयार है.'' दूसरी और लड़की ने खुद एक वीडियो जारी कर कि अगर लड़के पक्ष के परिवार को कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार हम नहीं बल्कि मेरे परिवार के लोग होंगे.

Input By : parvej khan
Published at : 29 Mar 2026 11:16 PM (IST)
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Yamunanagar HARYANA NEWS
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