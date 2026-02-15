हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणायमुनानगर में खैर तस्करों का आतंक, वन विभाग के दरोगा को कुचलने की कोशिश, 15 KM पीछा कर दबोचा

यमुनानगर में खैर तस्करों का आतंक, वन विभाग के दरोगा को कुचलने की कोशिश, 15 KM पीछा कर दबोचा

Haryana News: यमुनानगर में खैर तस्करों की लकड़ी से लदी पिकअप को रोकने पर तस्करों ने वन विभाग की बोलेरो में जोरदार टक्कर मार दी. यह टक्कर भागने की कोशिश नहीं बल्कि दरोगा को कुचलने का प्रयास था.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: गौरव अग्निहोत्री | Updated at : 15 Feb 2026 06:01 PM (IST)
Preferred Sources

हरियाणा के यमुनानगर में खैर तस्करों हिम्मत इस कदर बढ़ चुकी है कि उन्होंने द्वारा वन विभाग के दरोगा बृजमोहन को कुचलने की कोशिश की गई. खैर की लकड़ी से लदी पिकअप को रोकने पर तस्करों ने वन विभाग की बोलेरो कैंपर में जोरदार टक्कर मार दी जिससे वन विभाग की गाड़ी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. वन विभाग की टीम ने हिम्मत दिखाते हुए बाइक से करीब 15 किलोमीटर तक उनका पीछा किया. वहीं  डायल 112 की मदद से पिकअप पकड़ी गई, लेकिन तीन तस्कर मौके से फरार हो गए. छछरौली ब्लॉक रेंजर बलजीत सिंह के अनुसार 99 पीस खैर की लकड़ी के बरामद हुए है.

दरोगा के गाड़ी रोकने पर तस्करों ने टक्कर मार कुचलने का किया प्रयास

वन विभाग की टीम को सूचना मिली थी कि जंगल क्षेत्र से अवैध रूप से खैर की लकड़ी से लदी एक पिकअप गुजरने वाली है. सूचना के आधार पर दरोगा ब्रजमोहन और मिंटू कुमार ने नाका लगाया और संदिग्ध पिकअप को रुकने का इशारा किया. वन विभाग छछरौली रेंज के अफसर बलजीत सिंह ने बताया की जैसे ही वन विभाग के दरोगा ने गाड़ी रोकने का संकेत दिया, पिकअप चालक ने वाहन की रफ्तार बढ़ा दी और सीधे वन विभाग की बोलेरो कैंपर को टक्कर मार दी. उन्होंने बताया कि यह टक्कर सिर्फ भागने की कोशिश नहीं बल्कि दरोगा को कुचलने का प्रयास भी था. गनीमत रही कि अधिकारी बाल-बाल बच गए. 

गाड़ी क्षतिग्रस्त होने के बावजूद वन विभाग की टीम ने हिम्मत नहीं हारी. टीम ने तुरंत क्षतिग्रस्त वाहन को मौके पर छोड़ बाइक से तस्करों का पीछा शुरू किया. इसी दौरान डायल 112 को सूचना दी गई. करीब 15 किलोमीटर तक चली पीछा कार्रवाई के बाद वन विभाग की  टीम ने पिकअप को घेर लिया और पकड़ने में सफलता हासिल की. हालांकि पिकअप में सवार तीनों खैर तस्कर अंधेरे और जंगल का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए. पकड़ी गई पिकअप की तलाशी लेने पर उसमें से खैर की लकड़ी के 99 पीस बरामद हुए.

बन संतोर, जाट्टावाला और डारपुर के जंगलों से अवैध रूप से काटी थी लकड़ी

प्राथमिक जांच में सामने आया है कि यह लकड़ी बन संतोर, जाट्टावाला और डारपुर के जंगल क्षेत्र से अवैध रूप से काटी गई थी. रेंजर बलजीत सिंह के अनुसार, आरोपियों की पहचान की जा चुकी है. पुलिस ने संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और पिकअप को जब्त छछरौली रेंज में खड़ा कर दिया है. इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि खैर तस्कर कानून से बचने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं. पुलिस ने जाटावाला गांव के भूरा और नूर मोहम्मद इसके अलावा कोट गांव के सुरेंद्र कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच को तेज कर दिया है. 

Input By : परवेज खान
Published at : 15 Feb 2026 06:01 PM (IST)
Forest Department Yamunanagar News HARYANA NEWS CRIME NEWS
