Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणायमुनानगर: गैस पाइपलाइन में धमाके के बाद उठा आग का ग़ुबार, जान बचाकर भागे लोग

यमुनानगर: गैस पाइपलाइन में धमाके के बाद उठा आग का ग़ुबार, जान बचाकर भागे लोग

हरियाणा के यमुनानगर में बुधवार को घरेलू गैस पाइपलाइन में हुए धमाके का सीसीटीवी फ़ुटेज सामने आया है. जिसमें ज़ोरदार धमाके साथ आग का ग़ुबार उठते और लोगों को जान बचाने के लिए भागते हुए देखा जा सकता है.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Updated at : 23 Oct 2026 01:53 PM (IST)
Preferred Sources

हरियाणा के यमुनानगर में घरेलू गैस पाइपलाइन में हुए ज़ोरदार धमाके और आग लगने की घटना का सीसीटीवी फ़ुटेज सामने आया है. जिसमें धमाके के साथ आग का ऊंचा ग़ुबार उठते दिखाई दे रहा है. धमाके के बाद आसपास के इलाके में अफरा-तफरी मच गई और लोग जान बचाने के लिए इधर से उधर भागते हुए नजर आ रहे हैं. 

यमुनानगर की महादेव कॉलोनी में 21 अक्टूबर को घरेलू गैस पाइपलाइन में धमाका हो गया था, इस घटना में एक महिला और एक पुरुष आग की चपेट में आकर झुलस गए थे. धमाका इतना जोरदार कि दूर तरह आग की लपटें फैल गईं थी. सीसीटीवी में देखा जा सकता है कि एक महिला किस तरह आग से बचकर चीखती हुई बाहर निकलती है.

'हटा दिए जाएंगे...' विवादों से घिरे राजकुमार भाटी को अखिलेश के चाचा ने दिया अल्टीमेटम

गैस पाइपलाइन में धमाके का वीडियो आया सामने

सीसीटीवी फ़ुटेज में देखा जा सकता है कि किस तरह से कई लोग सामान्य तरीके से सड़क किनारे खड़े हैं तभी अचानक घरेलू गैस पाइपलाइन में धमाका होता है और आग की ऊंची-ऊंची लपटें उठने लगती हैं. धमाका होते ही आसपास खड़े लोग जान बचाकर भागते दिखते हैं और भगदड़ मच जाती है. इसी बीच आग की चपेट में आई एक महिला झुलसी हुई हालत में बाहर निकलती है.

ये महिला दर्द से कराहती और चीखती चिल्लाती रेंगते हुए बाहर आते हुए दिखाई देती है. कुछ देर बाद लोग उसकी मदद के लिए आगे आते हैं और उसे उठाकर अस्पताल पहुंचाते हैं. इस हादसे में एक शख्स भी आग में झुलसकर घायल हुआ है, उनकी गंभीर हालत को देखते हुए इलाज के लिए पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया है. 

स्थानीय लोगों ने घटना पर जताई नाराजगी

इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है. कॉलोनी के लोगों ने पाइपलाइन पर काम कर रहे कर्मचारियों पर  लापरवाही के आरोप लगाए हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि पाइपलाइन पर काम चल रहा था और गैस की सप्लाई बंद करने के लिए कहा गया था. लेकिन, इसके बावजूद गैस बंद किए बिना काम किया गया. जिसकी वजह से ये धमाका हुआ.

घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम और पुलिस मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू पाने और किसी बड़े हादसे को रोकने के लिए एहतियाती कदम उठाए गए. घटना के बाद इलाके की बिजली आपूर्ति भी बंद कर दी गई थी ताकि कोई और हादसा न हो सके. वहीं, हिंदुस्तान पेट्रोलियम के अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच की जाएगी. 

रिपोर्ट- परवेज खान

Published at : 23 Oct 2026 01:53 PM (IST)
Tags :
HARYANA NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

हरियाणा
Haryana Power Strike: बिजली पर हाहाकार! कंपनियां बंद, पानी सप्लाई ठप... अनिल विज बोले- 'ड्यूटी पर लौटें'
हरियाणा: बिजली पर हाहाकार! कंपनियां बंद, पानी सप्लाई ठप... अनिल विज बोले- 'ड्यूटी पर लौटें'
हरियाणा
Explained: गुरुग्राम, फरीदाबाद में भारी बिजली कटौती, जानिए हरियाणा बिजली कर्मचारी हड़ताल पर क्यों
Explained: गुरुग्राम, फरीदाबाद में भारी बिजली कटौती, जानिए हरियाणा बिजली कर्मचारी हड़ताल पर क्यों
हरियाणा
पानीपत: शराब पार्टी बनी खूनी, बचपन के दोस्त ने चाकू गोद की युवक की हत्या
पानीपत: शराब पार्टी बनी खूनी, बचपन के दोस्त ने चाकू गोद की युवक की हत्या
हरियाणा
हिसार में बाबा रामपाल के आश्रम में फायरिंग का दावा, गैंगस्टर ने ली जिम्मेदारी
हिसार में बाबा रामपाल के आश्रम में फायरिंग का दावा, गैंगस्टर ने ली जिम्मेदारी
Advertisement

वीडियोज

Isha Malviya & Gurmeet Choudhary Interview: प्यार, फिटनेस और Tum Mere Ho पर खास बातचीत!
Ramayana Part 1 OTT Release: JioHotstar पर आएगी Ranbir Kapoor की फिल्म? जानें पूरा अपडेट!
Rashmika Mandanna ने Hindi Accent पर ट्रोलर्स को दिया करारा जवाब, अपनी पहचान पर जताया गर्व!
Sansani: दिलकश डांसर का दुश्मन दारोगा !
Regime Change की साजिश, International खुलासा!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
केंद्रीय मंत्री अठावले का बड़ा बयान, 'ज्ञानेश कुमार इस्तीफा नहीं देंगे, क्योंकि...'
केंद्रीय मंत्री अठावले का बड़ा बयान, 'ज्ञानेश कुमार इस्तीफा नहीं देंगे, क्योंकि...'
बिहार
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने किसे कहा मुंह मारने वाला पति? सहेलियों ने लिए मजे
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने किसे कहा मुंह मारने वाला पति? सहेलियों ने लिए मजे
इंडिया
'राम ने यादव को मारा, मोहम्मद इकबाल भीख मांगते हैं', वोटरों के नाम पर बवाल, किसने क्या कहा?
'राम ने यादव को मारा, मोहम्मद इकबाल भीख मांगते हैं', वोटरों के नाम पर बवाल, किसने क्या कहा?
बॉलीवुड
'आप जैसी कोई और नहीं...', मां पिंकी रोशन के बर्थडे पर ऋतिक रोशन ने लुटाया प्यार, देखें फोटोज
'आप जैसी कोई और नहीं...', मां पिंकी रोशन के बर्थडे पर ऋतिक रोशन ने लुटाया प्यार
क्रिकेट
साउथ अफ्रीका की जीत से WTC पॉइंट्स टेबल में ऑस्ट्रेलिया को नुकसान, जानें कहां है भारत
साउथ अफ्रीका की जीत से WTC पॉइंट्स टेबल में ऑस्ट्रेलिया को नुकसान, जानें कहां है भारत
इंडिया
जेल से रिहाई के बाद CJP नेताओं की बढ़ीं मुश्किलें, आज SEM कोर्ट में पेशी
जेल से रिहाई के बाद CJP नेताओं की बढ़ीं मुश्किलें, आज SEM कोर्ट में पेशी
पंजाब
पंजाब में बीजेपी-शिअद का अलायंस पक्का? सुखबीर बादल के बयान से मिले संकेत
पंजाब में बीजेपी-शिअद का अलायंस पक्का? सुखबीर बादल के बयान से मिले संकेत
ट्रेंडिंग
हिरन की रिवर्स साइकोलॉजी, चीते के हाथ से निकला शिकार; देखें वीडियो
हिरन की रिवर्स साइकोलॉजी, चीते के हाथ से निकला शिकार; देखें वीडियो
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget