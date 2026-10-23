यमुनानगर: गैस पाइपलाइन में धमाके के बाद उठा आग का ग़ुबार, जान बचाकर भागे लोग

हरियाणा के यमुनानगर में घरेलू गैस पाइपलाइन में हुए ज़ोरदार धमाके और आग लगने की घटना का सीसीटीवी फ़ुटेज सामने आया है. जिसमें धमाके के साथ आग का ऊंचा ग़ुबार उठते दिखाई दे रहा है. धमाके के बाद आसपास के इलाके में अफरा-तफरी मच गई और लोग जान बचाने के लिए इधर से उधर भागते हुए नजर आ रहे हैं.

यमुनानगर की महादेव कॉलोनी में 21 अक्टूबर को घरेलू गैस पाइपलाइन में धमाका हो गया था, इस घटना में एक महिला और एक पुरुष आग की चपेट में आकर झुलस गए थे. धमाका इतना जोरदार कि दूर तरह आग की लपटें फैल गईं थी. सीसीटीवी में देखा जा सकता है कि एक महिला किस तरह आग से बचकर चीखती हुई बाहर निकलती है.

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गैस पाइपलाइन में धमाके का वीडियो आया सामने

सीसीटीवी फ़ुटेज में देखा जा सकता है कि किस तरह से कई लोग सामान्य तरीके से सड़क किनारे खड़े हैं तभी अचानक घरेलू गैस पाइपलाइन में धमाका होता है और आग की ऊंची-ऊंची लपटें उठने लगती हैं. धमाका होते ही आसपास खड़े लोग जान बचाकर भागते दिखते हैं और भगदड़ मच जाती है. इसी बीच आग की चपेट में आई एक महिला झुलसी हुई हालत में बाहर निकलती है.

ये महिला दर्द से कराहती और चीखती चिल्लाती रेंगते हुए बाहर आते हुए दिखाई देती है. कुछ देर बाद लोग उसकी मदद के लिए आगे आते हैं और उसे उठाकर अस्पताल पहुंचाते हैं. इस हादसे में एक शख्स भी आग में झुलसकर घायल हुआ है, उनकी गंभीर हालत को देखते हुए इलाज के लिए पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया है.

स्थानीय लोगों ने घटना पर जताई नाराजगी

इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है. कॉलोनी के लोगों ने पाइपलाइन पर काम कर रहे कर्मचारियों पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि पाइपलाइन पर काम चल रहा था और गैस की सप्लाई बंद करने के लिए कहा गया था. लेकिन, इसके बावजूद गैस बंद किए बिना काम किया गया. जिसकी वजह से ये धमाका हुआ.

घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम और पुलिस मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू पाने और किसी बड़े हादसे को रोकने के लिए एहतियाती कदम उठाए गए. घटना के बाद इलाके की बिजली आपूर्ति भी बंद कर दी गई थी ताकि कोई और हादसा न हो सके. वहीं, हिंदुस्तान पेट्रोलियम के अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच की जाएगी.

रिपोर्ट- परवेज खान