हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणायमुनानगर में तस्कर को पकड़ने गई पुलिस पर जानलेवा हमला, थाना प्रभारी लहूलुहान

यमुनानगर में तस्कर को पकड़ने गई पुलिस पर जानलेवा हमला, थाना प्रभारी लहूलुहान

Haryana News: यमुनानगर में खैर तस्कर परमिंदर को पकड़ने गई पुलिस टीम पर उसने जानलेवा हमला कर दिया. थाना प्रभारी समेत तीन पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 14 Oct 2025 09:09 PM (IST)
Preferred Sources

यमुनानगर में बेशकीमती खैर की तस्करी करने वाले वन माफिया के हौसले इस कदर बुलंद हो गए हैं कि वह अब खाकी पर भी जानलेवा हमला करने से नहीं चूक रहे हैं. देर रात छछरौली थाना प्रभारी वांटेड परविंदर को पकड़ने के लिए कोट माजरी गांव पहुंची.

खैर तस्कर वांटेड परमिंदर पुलिस को देख इतना खफा हो गया उसने पुलिस की टीम पर हमला कर दिया. थाना प्रभारी की उंगली को अपनी दातों से बुरी तरह से चबा दिया. जबकि एक पुलिसकर्मी को ईंट से हमला कर उसे बुरी तरह से जख्मी कर दिया.

थाना प्रभारी के ड्राइवर को भी खैर तस्कर ने नहीं छोड़ा और उसके शरीर पर भी दांतों से कई जगह से बुरी तरह काट दिया. बदमाश का खौफ यहीं खत्म नहीं हुआ, उसने कट्टा निकालकर पुलिस की टीम पर गोली चला दी. गनीमत यह रही कि इस गोली का शिकार कोई पुलिसकर्मी नहीं हुआ.

तीन पुलिसकर्मी बुरी तरह हो गए जख्मी

विवाद को बढ़ता देख परविंदर का परिवार भी पुलिस पर हमला करने लगा. पुलिस की टीम ने मौके से भाग कर अपनी जान बचाई. जांच अधिकारी वेदपाल ने बताया कि खैर तस्करी के मामले में हम एक वांटेड को पकड़ने के लिए गए थे लेकिन खैर तस्कर ने पुलिस की टीम पर ही हमला कर दिया जिसमें तीन पुलिसकर्मी बुरी तरह जख्मी हो गए. जिसमें छछरौली थाना प्रभारी भी शामिल है.

परिवार के 4 लोग गिरफ्तार

फिलहाल मुख्य आरोपी वांटेड परविंदर फरार है, जबकि हमने इस मामले में 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है इसमें परमिंदर के परिवार की दो महिलाएं भी शामिल है. जबकि परिवार के 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया है. छछरौली रेंज के वन विभाग अधिकारी बलजीत सिंह ने बताया परविंदर सिंह पर पहले ही खैर तस्करी के मामले दर्ज है. पुलिस इसी मामले में उसे घर से गिरफ्तार करने के लिए पहुंची थी. लेकिन उसने उल्टा पुलिस की टीम पर ही जानलेवा हमला कर दिया अब पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मुख्य आरोपी परमिंदर की तलाश तेज कर दी है.

Input By : परवेज खान
Published at : 14 Oct 2025 09:09 PM (IST)
Haryana Police HARYANA NEWS
