हरियाणा के यमुनानगर में देर रात उस वक्त हड़कंप मच गया जब अज्ञात बदमाशों ने पहले एक अस्पताल और फिर एक मॉल के बाहर फायरिंग कर दहशत फैला दी. सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत एक्शन में आई और पूरे जिले में नाकाबंदी कर दी गई. CCTV फुटेज के आधार पर संदिग्धों की पहचान कर तलाश शुरू कर दी गई है.

इसी दौरान अंसल टाउन के नजदीक पुलिस ने बाइक सवार तीन युवकों को रुकने का इशारा किया. लेकिन रुकने की बजाय बदमाशों ने पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी. जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी मोर्चा संभाला और दोनों तरफ से गोलियां शुरू हुई. इस मुठभेड़ में दो बदमाशों के पैरों में गोली लगी, जबकि तीसरा बदमाश भागने के दौरान बाइक से गिरकर घायल हो गया. पुलिस ने मौके पर ही तीनों को काबू कर लिया. घायल बदमाशों को तुरंत सिविल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है. पुलिस के मुताबिक तीनों बदमाश नौनी गैंग से जुड़े बताए जा रहे हैं.

3 बदमाश घायल

वीडियो को जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल ने बताया कि देर रात दो अलग-अलग जगहों पर फायरिंग की सूचना मिली थी. पुलिस ने तुरंत नाकाबंदी की. अंसल टाउन के पास संदिग्धों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने भी कार्रवाई की. तीनों बदमाश घायल अवस्था में पकड़े गए हैं. इलाज के बाद बदमाशों से पूछताछ की जाएगी और मामले की गहन जांच भी जारी है. पुलिस के अनुसार पकड़े गए बदमाशों में दो करनाल के रहने वाले हैं, जबकि एक कुरुक्षेत्र का बताया जा रहा है.

बदमाशों की तरफ से अस्पताल संचालक से मांगी जा रही थी फिरौती

पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल ने कहा की गनीमत यह रही की पुलिस कर्मियों ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी, जिस कारण कोई भी पुलिसकर्मी जख्मी नहीं हुआ. उन्होंने बताया कि प्रथम दृष्टि से यह फिरौती से जुड़ा मामला है, जिसमें अस्पताल संचालक से फिरौती मांगी गई थी. जिसके बाद अस्पताल संचालक को सुरक्षा मोहिया कर दी गई है. उन्होंने कहा कि कुछ पैसों के लालच में युवा क्राइम की दुनिया में कदम रखते हैं जिसका अंजाम बहुत बड़ा होता है.

उन्होंने अभिभावकों से भी आग्रह किया कि वह अपने बच्चों की गतिविधियों पर नजर जरूर रखें. फिलहाल शहर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है. फिलहाल तीनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं और पूछताछ के बाद बड़े खुलासे हो सकते हैं.