Yamunanagar News: पूर्व विधायक की फैक्ट्री पर फायरिंग का आरोपी कुरुक्षेत्र से गिरफ्तार, पुल से कूदने पर पैर टूटे
Yamunanagar News In Hindi: यमुनानगर के पूर्व MLA की फैक्ट्री पर फायरिंग का आरोपी गिरफ्तार. भागने के लिए नहर में कूदने से उसके दोनों पैर टूटे. पुलिस विदेशी हथियारों की जांच में जुटी है.
31 मार्च को यमुनानगर के पूर्व विधायक दिलबाग सिंह की फैक्ट्री पर हुई ताबड़तोड़ फायरिंग के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है. पुलिस ने इस मामले में कुरुक्षेत्र के सिंधेड़ी निवासी अमन उर्फ काकू को गिरफ्तार कर लिया है.
हालांकि, क्राइम सीन के मुआयने के दौरान आरोपी ने पुलिस हिरासत से भागने के लिए नहर के पुल से छलांग लगा दी, जिससे उसकी दोनों टांगों में फ्रैक्चर आ गया है. गंभीर हालत में पुलिस ने उसे यमुनानगर के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया है.
फायरिंग का किया था अभ्यास
पुलिस पूछताछ में एक बड़ा खुलासा हुआ कि बदमाशों ने फैक्ट्री पर फायरिंग करने से पहले निर्माणाधीन आवर्धन नहर पर हथियारों को चलाने का अभ्यास (Practice) किया था. इसी का जायजा लेने के लिए जब पुलिस की टीम आरोपी अमन उर्फ काकू को आवर्धन नहर के पुल पर लेकर पहुंची, तो उसने मौका पाते ही छलांग लगा दी. हालांकि, पुलिस टीम ने तुरंत नहर में उतरकर उसे दोबारा दबोच लिया, लेकिन ऊंचाई से गिरने के कारण उसके दोनों पैर टूट गए.
क्या था पूरा मामला?
31 मार्च की रात पूर्व विधायक दिलबाग सिंह की फैक्ट्री के बाहर बदमाशों ने करीब 10 राउंड फायरिंग की थी. पुलिस को घटनास्थल से गोलियों के 10 खोल और अहम सीसीटीवी (CCTV) फुटेज मिले थे. इसी आधार पर लगातार छापेमारी की जा रही थी और मंगलवार देर शाम पुलिस को यह सफलता मिली.
विदेशी हथियारों के इस्तेमाल का शक
इस हमले की जिम्मेदारी कुख्यात अपराधी काला राणा के भाई नोनी राणा और उसके साथी शिवम पंडित ने ली थी. आपको बता दें कि पूर्व विधायक को पहले भी कई धमकियां मिल चुकी हैं और उनके परिवार पर जानलेवा हमले की कोशिशें भी हुई हैं.
इस वारदात में अत्याधुनिक और विदेशी हथियारों के इस्तेमाल का शक गहरा गया है. फायरिंग की मारक क्षमता इतनी अधिक थी कि गोलियां फैक्ट्री के भारी लोहे के गेट को चीरते हुए अंदर खड़े एक ट्रक में जा लगी थीं. यमुनानगर के एसपी कमलदीप गोयल के अनुसार, अब पुलिस आरोपी से गहनता से पूछताछ कर रही है ताकि हथियारों के असली स्रोत (सप्लायर) का पता लगाया जा सके और बाकी फरार आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जा सके.
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Source: IOCL