यमुनानगर: सिख युवकों से मारपीट और पगड़ी की बेअदबी पर भड़का गुस्सा, लोगों ने थाने का किया घेराव

Yamunanagar News: सिख युवकों से मारपीट और पगड़ी की बेअदबी पर भड़का गुस्सा, लोगों ने थाने का किया घेराव
Yamunanagar News In Hindi: यमुनानगर में दो सिख युवकों से मारपीट और पगड़ी की बेअदबी के आरोपों के बाद सिख समाज में भारी गुस्सा है. वायरल वीडियो के बाद लोगों ने नेशनल हाईवे जाम कर दिया.
हरियाणा के यमुनानगर जिले में दो सिख युवकों के साथ मारपीट और पगड़ी की बेअदबी का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है. छछरौली इलाके के गांव गनौला में हुई इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद सिख समाज के लोगों में भारी गुस्सा देखने को मिला. गुस्साए लोगों ने सैकड़ों की संख्या में छछरौली थाने का घेराव कर दिया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.
प्रदर्शन कर रहे लोगों का आरोप था कि घटना की जानकारी मिलने और माहौल बिगड़ने के बावजूद थाना प्रभारी राजपाल करीब तीन घंटे तक मौके पर नहीं पहुंचे. इसी बात को लेकर लोगों का गुस्सा और बढ़ गया. प्रदर्शनकारियों ने थाने के बाहर धरना दिया और पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए.
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सिख समाज के लोगों का कहना था कि यह सिर्फ मारपीट का मामला नहीं है, बल्कि उनकी आस्था और सम्मान से जुड़ा मुद्दा है. लोगों ने आरोप लगाया कि युवकों की पगड़ी उछालकर उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई है.
थाने से हाईवे तक निकाला मार्च
करीब तीन घंटे तक इंतजार करने के बाद प्रदर्शनकारियों ने थाने से लेकर नेशनल हाईवे तक मार्च निकाला. सैकड़ों लोग बाजार के बीच से गुजरते हुए पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारे लगाते रहे. इसके बाद लोगों ने नेशनल हाईवे पर धरना देकर जाम लगा दिया, जिससे यातायात भी प्रभावित हुआ.
हाईवे जाम होने की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया. मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया ताकि स्थिति नियंत्रण से बाहर न जाए.
प्रदर्शन के दौरान थाना प्रभारी राजपाल और सिख समाज के लोगों के बीच तीखी बहस भी हुई. इससे माहौल कुछ देर के लिए और ज्यादा तनावपूर्ण हो गया. प्रदर्शनकारी लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग करते रहे.
लोगों ने साफ कहा कि अगर आरोपियों को जल्द गिरफ्तार नहीं किया गया तो आंदोलन को और बड़ा किया जाएगा. प्रदर्शन में शामिल लोगों ने कहा कि सिख समाज अपनी आस्था के अपमान को बर्दाश्त नहीं करेगा.
DSP ने दिया कार्रवाई का भरोसा
मामले की गंभीरता को देखते हुए DSP आशीष चौधरी और DSP रजत गुलिया मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर उन्हें शांत कराने की कोशिश की. पुलिस अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
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DSP रजत गुलिया ने बताया कि मामले में 8 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा और कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी.
फिलहाल इलाके में तनावपूर्ण शांति बनी हुई है. पुलिस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है ताकि कोई अप्रिय घटना न हो.
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Source: IOCL