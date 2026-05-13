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पानीपत में दर्दनाक घटना, घर में 15 फीट लोहे की जंजीरों में जकड़ी लड़की, परिजनों ने बनाया बंधक
Haryana Crime News: पानीपत के एक घर के भीतर एक युवती को करीब 15 फीट लंबी लोहे की मोटी जंजीर से बांधकर रखा गया था. युवती को कैदी बनाकर रखने वाला कोई और नहीं, बल्कि उसका अपना ही परिवार था
- पानीपत में युवती को परिवार ने लोहे की जंजीरों में जकड़ा.
- नारी उत्थान समिति और पुलिस ने युवती को मुक्त कराया.
- परिवार का तर्क: युवती पहले भी घर से भाग चुकी थी.
- राज्य महिला आयोग ने मामले में कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए.
हरियाणा के पानीपत शहर से मानवीय संवेदनाओं को झकझोर देने वाला एक मामला सामने आया है. यहां एक घर के भीतर एक युवती को पिछले कई दिनों से करीब 15 फीट लंबी लोहे की मोटी जंजीर से बांधकर रखा गया था. युवती को कैदी बनाकर रखने वाला कोई और नहीं, बल्कि उसका अपना ही परिवार था. 'नारी तू नारायणी उत्थान' समिति और पुलिस की टीम ने मौके पर छापामारी कर युवती को इस बंधन से मुक्त कराया.
वहीं, परिवार ने इस पर तर्क देते हुए कहा कि लड़की पहले भी दो बार घर से भाग चुकी है. दोबारा ना भाग जाए इसलिए बांधा गया था. वहीं, मामले की जानकारी मिलते ही राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने जिला पुलिस से संपर्क साधा और कड़ी कार्रवाई की बात कही.
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कैसे युवती को मिली आजादी?
इस क्रूरता की जानकारी नारी तू नारायणी उत्थान समिति की अध्यक्ष सविता आर्या को मिली थी. सूचना मिलते ही सविता आर्या पुलिस बल के साथ बताए गए पते पर पहुंचीं. जैसे ही टीम घर के भीतर दाखिल हुई, वहां का नजारा देखकर सबकी रूह कांप गई. एक कमरे में युवती लोहे की भारी-भरकम जंजीरों में जकड़ी हुई थी, जिसका दूसरा सिरा दीवार या भारी वस्तु से बंधा था. जंजीरों से मुक्त होने के बाद युवती ने अपनी दर्दनाक दास्तां सुनाई.
अपने परिवारवालों ने बनाया था बंधक
युवती ने बताया कि परिवार के लोग उससे सुबह और शाम घर का सारा काम करवाते थे. काम के दौरान भी उसे जंजीरों से बांधा ही रखा जाता था. काम खत्म होते ही उसे दिन भर और पूरी रात के लिए और टाइट जंजीरों से बांध दिया जाता था. वॉशरूम में जाने के वक्त भी उसके पैरों में जंजीरें बंधी रहती थी.
जब पुलिस और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने परिवार से इस अमानवीय कृत्य के बारे में पूछताछ की, तो उन्होंने हैरान करने वाला तर्क दिया. परिजनों का कहना था कि लड़की पहले कई बार बिना बताए घर से भाग चुकी है. वह दोबारा ऐसा कोई कदम न उठाए और घर की इज्ज़त बनी रहे, इसलिए उन्होंने उसे जंजीरों से बांधकर रखने का रास्ता चुना.
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Source: IOCL