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हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणाहरियाणा STF को बड़ी सफलता, जॉर्जिया से डिपोर्ट कर भारत लाया गया कुख्यात गैंगस्टर वेंकटेश

हरियाणा STF को बड़ी सफलता, जॉर्जिया से डिपोर्ट कर भारत लाया गया कुख्यात गैंगस्टर वेंकटेश

Vainket Garg Extradition: हरियाणा STF ने कुख्यात गैंगस्टर वेंकट को जॉर्जिया से डिपोर्ट कर भारत लाने में सफलता हासिल की है. वेंकटेश 2017 से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ मिलकर काम कर रहा था.

By : राजेश यादव | Edited By: Mahima Pandey | Updated at : 12 Jun 2026 10:02 AM (IST)
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  • एसटीएफ उसे रिमांड पर लेगी, नए खुलासे की उम्मीद.

हरियाणा की स्पेशल टास्क फोर्स (STF)  को बड़ी कामयाबी मिली है. हरियाणा STF ने कुख्यात गैंगस्टर वेंकट उर्फ वेंकटेश को जॉर्जिया से डिपोर्ट कर भारत लाने में सफलता हासिल की है. कुख्यात गैंगस्टर वेंकटेश 2017 से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ मिलकर काम कर रहा था. नारायणगढ़ के रहने वाला वेंकटेश ने अंबाला,यमुनानगर पंचकूला, कई बड़ी वारदातों को अंजाम दिया है, जिसको लेकर कई मामले वेंकटेश पर दर्ज हैं.

वेंकटेश हत्या, हत्या के प्रयास लूट जैसी कई संगीत वारदातों को अंजाम दे चुका है. STF हरियाणा के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (IG) सतीश बालन के अनुसार, कुख्यात गैंगस्टर वेंकटेश फर्जी पासपोर्ट के जरिए 2024 में दुबई भाग गया था. इसके बाद यह अलग-अलग देश में गया और फिर जॉर्जिया में छुप गया था. जॉर्जिया  से हरियाणा STF की टीम कुख्यात गैंगस्टर को डिपोर्ट कर भारत लाई है.

 

विदेश में बैठकर भारत में करता था वसूली

हरियाणा STF के IG सतीश बालन ने बताया कि करीब एक साल लग गया वेंकट गर्ग उर्फ वेंकटेश को जॉर्जिया से भारत लाने में. एक साल की कड़ी मेहनत और विदेशी एजेंसियो की मदद से वेंकटेश को डिपोर्ट कर भारत लाया जा सका है. IG सतीश बालन ने बताया कि जब यह भारत से नकली पासपोर्ट के जरिए दुबई भागा था तब इस पर 23 मामले दर्ज थे. इसके बाद दुबई से वेंकट गर्ग उर्फ वेंकटेश जॉर्जिया चला गया जहां से इसने भारत में बैठे लोगों से वसूली मांगने का काम किया. विदेश में बैठकर वेंकटेश अपनी गैंग भारत में चला रहा था.

कैसे कसा शिकंजा

सतीश बालन ने बताया कि भारत में बैठे अपने गुर्गों से यह लगातार संपर्क में था और फिरौती न देने वाले कई लोगों पर इसने गोलियां भी चलवाई है, लेकिन STF हरियाणा ने सूचना मिलते ही गैंगस्टर पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया था. इस तरह जॉर्जिया की सरकार और वहां की एजेंसी के साथ मिलकर गैंगस्टर वेंकट गर्ग उर्फ वेंकटेश को जॉर्जिया से डिपोर्ट कर भारत लाने में STF ने बड़ी सफलता हासिल की है.

हालांकि, इससे पहले भी कई कुख्यात गैंगस्टर को हरियाणा STF की टीम डिपोर्ट कर विदेशों से भारत ला चुकी है. वेंकटेश को जिला अदालत में पेश कर रिमांड पर लेने की STF तैयारी कर रही है, रिमांड के दौरान STF को वेंकट गर्ग उर्फ वेंकटेश से और भी कई खुलासे होने की उम्मीद है.

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Published at : 12 Jun 2026 10:02 AM (IST)
Tags :
Gangster HARYANA NEWS Venkatesh Garg
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