उषा प्रियदर्शी बनीं हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष, दो दिन पहले रेणु भाटिया ने दिया था इस्तीफा

हरियाणा बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष उषा प्रियदर्शी को राज्य महिला आयोग का चेयरपर्सन बनाया गया है. बीते दो दिन पहले रेणु भाटिया ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था. बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश महामंत्री और तोशाम विधानसबा सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ चुकीं मीना परमार को उपाध्यक्ष बनाया गया है.

करनाल के जिला नागरिक अस्पताल की सभी स्टाफ नर्स ने हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भटिया को बर्खास्त करने की मांग को लेकर मंगलवार (9 जून) को 2 घंटे की हड़ताल की थी. नर्सों की हड़ताल के बाद रेणु भाटिया ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को अपना इस्तीफा सौंप दिया था.

कौन हैं उषा प्रियदर्शनी?

उषा प्रियदर्शनी को अब हरियाणा के लिए नई जिम्मेदारी मिल गई है. वर्तमान में वे हरियाणा बीजेपी मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष हैं. उषा प्रियदर्शनी हरियाणा के गुरुग्राम की रहने वाली हैं. उषा प्रियदर्शनी ओबीसी वर्ग से आती हैं. वे लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई हैं. उषा प्रियदर्शनी जनवरी 2024 में बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष बनीं थीं. उन्होंने दो साल से ज्यादा समय तक इस जिम्मेदारी को संभाला.

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साढे 4 साल बाद रेणु भाटिया ने दिया था पद से इस्तीफा

बता दें कि हरियाणा महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष रेणु भाटिया इस पद पर साढ़े साल तक रहीं. नर्सों के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने के बाद उन्हें काफी विरोध का सामना करना पड़ा था. जिसके चलते उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया. रेणु सिंह ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को संबोधित अपने इस्तीफे में लिखा कि मैंने अपने पिछले लगभग साढ़े चार साल के कार्यकाल में अपनी निष्ठा और इमानदारी से हरियाणा राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष पद पर कार्य किया है, जिसके लिए मैं पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल व वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का आभार प्रकट करती हूं.

मैं आश्वस्त करती हूं कि मैं महिलाओं के अधिकारों एवं सम्मान की लड़ाई सदैव लड़ती रहूंगी. भविष्य में भी मुझे किसी पद पर नियुक्त किया जाएगा तो मैं उसका निर्वाह पूरी निष्ठा और इमानदारी से करूंगी. मैं वर्तमान में इस पद से त्याग पत्र दे रही हूं.

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