सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र यादव ने रविवार (01 फरवरी) को पेश हुए बजट को लेकर किसानों का जिक्र करते हुए सरकार को घेरा है. उन्होंने कहा कि वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने 2026–27 का जो बजट पेश किया है, उसके बारे में एक ही बात कही जा सकती है कि दिल में तो कभी था ही नहीं, नजर से गिर चुका था और आज किसान इनकी जुबान से भी गायब हो गया है. पहली बार एक बजट है जिसमें वित्त मंत्री ने किसानों के लिए कुछ करने का दिखावा भी नहीं किया.

उन्होंने कहा, ''बजट में जो नाम पांच-दस बार लिया जाता था, अब वो भी उतार दिया. किसानों का जिक्र हुआ भी तो किसके साथ, दिव्यांग के साथ, मेंटली चैलेंज्ड के साथ, उनके साथ किसान का भी जिक्र हुआ कि इन्हें भी कुछ पकड़ा देंगे, इस बेचारे के लिए भी कुछ देना है. आंकड़ों की नजर से देखें तो ये बजट किसान की गिरती हुई स्थिति का संकेत है.''

'कृषि और सहायक गतिविधियों के लिए बजट कम'

योगेंद्र यादव ने आगे कहा, ''कृषि और उसकी सहायक गतिविधियों के लिए कुल बजट पिछली बार 3.38 फीसदी था, जो कि गिरकर 3.04 फीसदी हो गया है. यही बात रूरल डेवलपमेंट पर भी हुई है. ग्रामीण विकास के लिए पिछली बार 5.25 फीसदी था जो घटकर 5.11 फीसदी हो गया है. जो बड़ी घोषणा पिछली बार हुई थी. जिस पर खूब तालियां पीटी थी.''

तालियां पीट ली, काम खत्म हो गया- योगेंद्र यादव

उन्होंने कहा, ''सरकार ने मखाना बोर्ड के लिए 100 करोड़, कॉटन मिशन के लिए 500 करोड़, दलहन के लिए 1000 करोड़ की घोषणा की थी. पांच मिशन की घोषणा हुई थी. सरकार ने इन पांचों मिशन पर पिछले एक साल में सरकार ने जीरो खर्चा किया और अगले साल के लिए जीरो प्रावधान है. मतलब तालियां पीटवा ली, काम खत्म हो गया, आगे चलो.''

फसल बीमा योजना पर पहले से खर्चा कम हुआ- योगेंद्र यादव

योगेंद्र यादव ने ये भी कहा कि फसल बीमा योजना पर पहले से खर्चा कम हुआ है. फर्टिलाइजर पर खर्चा कम करने की योजना है. यूरिया पर सरकार अपनी सब्सिडी कम करेगी. एमएसपी को लागू करने के लिए आशा नामक योजना में जो प्रावधान बढ़ाना था वो नहीं बढ़ाया गया है. किसानों को मार्केटिंग में सपोर्ट करने के लिए जोरो पैसा दिया गया है.''

उन्होंने आगे कहा, ''सरकार ने अपनी तरफ से साफ कह दिया है कि किसान से हमें कोई मतलब नहीं है, जो चाहे कर लो. चुनाव से पहले यादव, कुर्मी, पटेल बना देंगे और हां सरकार कहती है कि हम आपके लिए आर्टिफिशयल इंटेलिजेंस देंगे. कहते हैं कि आप बादाम का उत्पादन करो, अखरोट लगाइए, आप सिंदूर के पेड़ लगाओ लेकिन अगर आप ये सब नहीं कर सकते हैं तो सरकार के पास आपके लिए कुछ भी नहीं है.''