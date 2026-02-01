हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बजटWPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणा'राजनीतिक तौर पर दिशाहीन है', बजट को लेकर कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने साधा निशाना

'राजनीतिक तौर पर दिशाहीन है', बजट को लेकर कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने साधा निशाना

Budget 2026: रणदीप सुरजेवाला ने 2026 के आम बजट को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि यह बजट पूरी तरह से राजनीतिक तौर पर दिशाहीन है. साथ ही कहा कि इसमें किसी के लिए कुछ नहीं है.

By : फियाज उल मुस्तफा | Updated at : 01 Feb 2026 10:58 PM (IST)
Preferred Sources

केंद्र सरकार द्वारा रविवार (1 फरवरी 2026) को आम बजट पेश किया गया. इसको लेकर विपक्ष की ओर से आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है. इस बीच कांग्रेस नेता रणदीव सुरजेवाला की भी प्रतिक्रिया सामने आई है. उन्होंने कहा कि यह बजट पूरी तरह से राजनीतिक तौर पर दिशाहीन है. 

उन्होंने आगे बजट को लेकर कहा कि पॉलिसी बैंक करप्सी का जीता-जागता सबूत है. सुरजेवाला ने एक कहावत का जिक्र करते हुए कहा कि अंग्रेजी की एक कहावत है 'मंबो-जबों' यानी ऐसी बात कहो जो न खुद को समझ आए न दूसरे को समझ में आए और न बताने वाले को पल्ले पड़े न सुनने वाले को पल्ले को पड़े.

बजट 2026 को लेकर रणदीप सुरजेवाला ने साधा निशाना

रणदीप सुरजेवाला ने आगे कहा कि बजट में बहुत सारे अंग्रेजी के ऐसे शब्द कहे गए जिसके मायने न वित्त मंत्री को समझ में आए और न ही स्टॉक मार्केट को समझ आए. उन्होंने आगे कहा कि न ही अर्थशास्त्रियों को, न ही बीजेपी को समझ में आए और न ही देश को समझ में आए.

उन्होंने कहा कि बहुत सारी कमेटियां बना दी गईं, बहुत सारी योजनाओं की दोबारा से घोषणा कर दी. परंतु नतीजा डिलीवरेवल (जीरो) है. इसमें न किसान, न बेरोजगार युवाओं, रोजगार सर्जन, न खेत-खलिहान और ग्रामीण आंचल के लिए एक शब्द है. 

ग्रामीण आंचल को लेकर क्या बोले रणदीप सुरजेवाला?

उन्होंने कहा कि ग्रामीण आंचल का पैसा आधे से ज्यादा खर्च ही नहीं हुआ अब यह साबित हो रहा है. उन्होंने आगे कहा कि दलित, आदिवासी, मजदूर, कामगार, सामाजिक कल्याण, लघु उद्यमियों और दुकानदारों के लिए बजट में एक शब्द भी नहीं है. साथ ही उन्होंने कहा कि साधारण भारत और विपक्षी शासित राज्यों के लिए बजट में एक कोई शब्द नहीं है. 

रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि सच यह है कि जो रिफॉर्म एक्सप्रेस है वे चालू होने से ही डिरेल हो गई. यह बजट की सच्चाई है जो आपको स्टॉक मार्केट और खेत-खलिहानों के साथ हिंदुस्तान की छोटी-छोटी दुकानों पर भी दिखाई देगी. 

और पढ़ें

About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज़ुल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी डिप्लोमा इन टीवी जर्नलिज़्म और रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक किया है. फियाज़ुल को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज़ लाइव में डिजिटल कंटेंट राइटर के रूप में कार्यरत हैं, जहाँ वे रिपोर्टिंग, एडिटिंग और न्यूज़रूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त कर रहे हैं. समाज को नई दृष्टि देने और पत्रकारिता के माध्यम से सकारात्मक बदलाव लाने का लक्ष्य रखते हैं.
Read
Published at : 01 Feb 2026 10:58 PM (IST)
Tags :
Budget Randeep Surjewala India Budget HARYANA NEWS CONGRESS Budget 2026 Union Budget 2026 Bhagwant Mann On Union Budget 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'अगर अल्लाह ने चाहा तो...', खामेनेई की ट्रंप को खुली चुनौती, मिडिल ईस्ट में होने वाला है कुछ बड़ा!
'अगर अल्लाह ने चाहा तो...', खामेनेई की ट्रंप को खुली चुनौती, मिडिल ईस्ट में होने वाला है कुछ बड़ा!
क्रिकेट
2026 टी20 वर्ल्ड कप में भारत से नहीं खेलेगा पाकिस्तान, PAK सरकार ने किया एलान; 15 फरवरी को होना था मैच
टी20 वर्ल्ड कप में भारत से नहीं खेलेगा पाकिस्तान, PAK सरकार ने किया एलान; 15 फरवरी को होना था मैच
महाराष्ट्र
NCP के विलय के दावे के बीच संजय राउत का चौंकाने वाला दावा, 'अजित पवार की पार्टी के कुछ लोग...'
NCP के विलय के दावे के बीच संजय राउत का चौंकाने वाला दावा, 'अजित पवार की पार्टी के कुछ लोग...'
बॉलीवुड
'बॉर्डर 2' vs 'मर्दानी 3': रानी मुखर्जी की फिल्म से सनी देओल की बढ़ी टेंशन, रविवार का कलेक्शन चौंकाने वाला
'बॉर्डर 2' vs 'मर्दानी 3': रानी मुखर्जी की फिल्म से सनी देओल की बढ़ी टेंशन, रविवार का कलेक्शन चौंकाने वाला
Advertisement

वीडियोज

Sandeep Chaudhary: यूपी, एमपी, गुजरात, बंगाल...'वोट चोरी' पर बवाल? | Vote Chori | Seedha Sawal
Vaishno Devi: वैष्णो देवी यात्रा मार्ग में तेंदुआ रास्ता भटककर पहुंचा, इलाके में मचा हड़कंप
Chitra Tripathi: बजट से क्या मिला...सबसे सटीक विश्लेषण | Parliament | Mahadangal
Union Budget 2026: क्या सच में आम आदमी के हिस्से कुछ आया? बजट का पूरा विश्लेषण | ABP
NSD में बस्ती है Cinema Lovers की जान | Nawazuddin Siddiqui, Neena Gupta & More
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'अगर अल्लाह ने चाहा तो...', खामेनेई की ट्रंप को खुली चुनौती, मिडिल ईस्ट में होने वाला है कुछ बड़ा!
'अगर अल्लाह ने चाहा तो...', खामेनेई की ट्रंप को खुली चुनौती, मिडिल ईस्ट में होने वाला है कुछ बड़ा!
क्रिकेट
2026 टी20 वर्ल्ड कप में भारत से नहीं खेलेगा पाकिस्तान, PAK सरकार ने किया एलान; 15 फरवरी को होना था मैच
टी20 वर्ल्ड कप में भारत से नहीं खेलेगा पाकिस्तान, PAK सरकार ने किया एलान; 15 फरवरी को होना था मैच
महाराष्ट्र
NCP के विलय के दावे के बीच संजय राउत का चौंकाने वाला दावा, 'अजित पवार की पार्टी के कुछ लोग...'
NCP के विलय के दावे के बीच संजय राउत का चौंकाने वाला दावा, 'अजित पवार की पार्टी के कुछ लोग...'
बॉलीवुड
'बॉर्डर 2' vs 'मर्दानी 3': रानी मुखर्जी की फिल्म से सनी देओल की बढ़ी टेंशन, रविवार का कलेक्शन चौंकाने वाला
'बॉर्डर 2' vs 'मर्दानी 3': रानी मुखर्जी की फिल्म से सनी देओल की बढ़ी टेंशन, रविवार का कलेक्शन चौंकाने वाला
विश्व
'चिकन नेक' पर धमकी देने वाले बांग्लादेश पर भारत ने किया प्रहार! आधा कर दिया बजट
'चिकन नेक' पर धमकी देने वाले बांग्लादेश पर भारत ने किया प्रहार! आधा कर दिया बजट
इंडिया
Budget 2026: 'देश की अर्थव्यवस्था को तबाह कर देगा', बजट पर ममता बनर्जी का पहला रिएक्शन
Budget 2026: 'देश की अर्थव्यवस्था को तबाह कर देगा', बजट पर ममता बनर्जी का पहला रिएक्शन
शिक्षा
इंजीनियर बनने का सपना होगा पूरा, JEE Main 2026 सेशन-2 के लिए आवेदन शुरू; जानें सब कुछ
इंजीनियर बनने का सपना होगा पूरा, JEE Main 2026 सेशन-2 के लिए आवेदन शुरू; जानें सब कुछ
यूटिलिटी
मछली पालने के लिए बनाना है अमृत सरोवर, जानें सरकार कैसे देगी कारोबार शुरू करने के लिए पैसा?
मछली पालने के लिए बनाना है अमृत सरोवर, जानें सरकार कैसे देगी कारोबार शुरू करने के लिए पैसा?
ENT LIVE
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
ENT LIVE
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
ENT LIVE
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
ENT LIVE
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
ENT LIVE
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
Embed widget