हरियाणा: अंडर 19 वर्ल्ड कप में छाया झज्जर का खिलाड़ी कनिष्क चौहान, परिवार में खुशी की लहर

आईसीसी अंडर-19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल मुकाबले में भारत ने दमदार बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के सामने विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया. हरारे में खेले जा रहे इस खिताबी मुकाबले में टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवर में 9 विकेट पर 411 रन बनाए और इंग्लैंड को जीत के लिए 412 रनों का लक्ष्य दिया.

इस बड़े स्कोर में जहां भारत के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी की रिकॉर्ड तोड़ पारी चर्चा में रही, वहीं झज्जर के गांव कुलाना के उभरते खिलाड़ी कनिष्क चौहान ने अंतिम ओवरों में तेज बल्लेबाजी कर टीम को 400 के पार पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई.

185 से अधिक स्ट्राइक रेट के साथ खेले कनिष्क चौहान

कनिष्क चौहान ने केवल 20 गेंदों में 37 रन की तेज पारी खेली. उनकी इस पारी में 3 चौके और 1 छक्का शामिल रहा. उनका स्ट्राइक रेट 185 से अधिक रहा, जिसने टीम के स्कोर को अंतिम ओवरों में तेज गति दी. मैच के आखिरी ओवर में कनिष्क ने शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को बाउंड्री पार पहुंचाया, जिससे भारत का स्कोर 411 तक पहुंच गया. अंतिम ओवर में उनकी आक्रामक बल्लेबाजी ने इंग्लैंड पर अतिरिक्त दबाव बनाया.

भारत की पारी की नींव युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने रखी, जिन्होंने केवल 80 गेंदों में 175 रन बनाकर कई रिकॉर्ड तोड़ दिए. उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी की बदौलत भारत विशाल स्कोर तक पहुंच सका. टूर्नामेंट में कनिष्क चौहान गेंदबाजी में भी उपयोगी साबित हुए और उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में महत्वपूर्ण विकेट झटके, जिससे टीम संतुलित स्थिति में रही.

कनिष्क चौहान के परिजनों ने जताया गर्व

कनिष्क चौहान के पैतृक गांव कुलाना में उनके प्रदर्शन को लेकर खुशी का माहौल है. गांव में लोगों ने टीवी स्क्रीन पर मैच देखा और टीम इंडिया की जीत के लिए दुआएं कीं. कनिष्क के दादा-दादी व माता-पिता के अलावा परिवार के सदस्यों ने बेटे के प्रदर्शन पर गर्व जताया. उनका कहना था कि कनिष्क शुरू से ही अपने अच्छे खेल के बलबूते पर जिले व प्रदेश का नाम रोशन करता रहा है.

भारतीय टीम में भी उसका शामिल होना उसी की मेहनत है. उन्होंने कहा कि पूरा परिवार अपने लाड़ले के गांव में आने का बड़ी ही बेशब्री से इंतजार कर रहा है. यहां पहुंचने पर उसके पसंद के व्यंजन खिलाए जाएंगे. उन्होंने यह भी कहा कि कनिष्क की सफलता से क्षेत्र के युवाओं को खेलों में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी. विशेषज्ञों का मानना है कि 400 से अधिक का स्कोर किसी भी फाइनल मुकाबले में बड़ा स्कोर माना जाता है और इससे भारत की जीत की संभावनाएं मजबूत हो गई हैं.