Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणापानीपत: द ग्रेट खली की गाड़ी का एक्सीडेंट, पंजाब से जा रहे थे सोनीपत

पानीपत: द ग्रेट खली की गाड़ी का एक्सीडेंट, पंजाब से जा रहे थे सोनीपत

द ग्रेट खली की गाड़ी हादसे का शिकार हो गई. ये हादसा पानीपत में टोल प्लाजा के पास हुआ है. इस हादसे में गाड़ी को नुकसान पहुंचा है.

Written By : नितिन आंतिल, सोनीपत |  Updated at : 29 Aug 2026 09:06 PM (IST)
Preferred Sources

पानीपत टोल प्लाजा के पास मशहूर WWE रेसलर द ग्रेट खली की गाड़ी दुर्घटना का शिकार हो गई. हादसे में द ग्रेट खली बाल-बाल बच गए. बताया जा रहा है कि उन्हें किसी तरह की चोट नहीं आई है. हादसे में गाड़ी को नुकसान पहुंचा है. जानकारी के मुताबिक ग्रेट खली पंजाब से सोनीपत जा रहे थे. हादसे के बाद ग्रेट खली दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी को छोड़कर दूसरी गाड़ी से सोनीपत के लिए रवाना हो गए.

गनीमत रही कि इस हादसे में न तो ग्रेट खली और ना ही कोई और शख्स जख्मी हुआ है. बताया जा रहा है कि ये हादसा तब हुआ जब खली सोनीपत की ओर जा रहे थे. हादसे की सूचना मिलने के बाद उनके लिए दूसरी गाड़ी उपलब्ध कराई गई.

द ग्रेट खली की कार का इनोवा गाड़ी से हुई टक्कर

हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई. मौके पर मौजूद लोगों के बीच हड़कंप मच गया. दुर्घटना में गाड़ी को नुकसान पहुंचने की जानकारी सामने आई है. द ग्रेट खली के टीम के सदस्य अनिल शर्मा ने बताया कि गाड़ी मामूली सी दुर्घटनाग्रस्त हुई है किसी को चोट नहीं लगी. अनिल शर्मा ने बताया, ''द ग्रेट खली की गाड़ी के आगे इनोवा गाड़ी चल रही थी, इनोवा ने अचानक ब्रेक लगाए तो द ग्रेट खली की गाड़ी फॉर्चूनर चला रहे ड्राइवर को भी अचानक ब्रेक लगाने पड़े, जिसके कारण गाड़ी टकरा गई.

 

 

(अपडेट जारी है.)

About the author नितिन आंतिल, सोनीपत

नितिन आंतिल हरियाणा के सोनीपत की राजनीतिक, क्राइम और आम सरोकार से जुड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. वो 10 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं.
Read More
Published at : 29 Aug 2026 08:41 PM (IST)
Tags :
The Great Khali Panipat News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

हरियाणा
पानीपत: द ग्रेट खली की गाड़ी का एक्सीडेंट, पंजाब से जा रहे थे सोनीपत
पानीपत: द ग्रेट खली की गाड़ी का एक्सीडेंट, पंजाब से जा रहे थे सोनीपत
हरियाणा
सोनीपत: स्कूल में बच्चों का सफाई का वीडियो, धरने के बाद मास्टर ने मांगी माफी
सोनीपत: स्कूल में बच्चों का सफाई का वीडियो, धरने के बाद मास्टर ने मांगी माफी
हरियाणा
कुरुक्षेत्र में पढ़ाई कर रहे नेपाली छात्र चिंतित, बोले- तस्वीरें डरा रहीं
कुरुक्षेत्र में पढ़ाई कर रहे नेपाली छात्र चिंतित, बोले- तस्वीरें डरा रहीं
हरियाणा
रोहतक कोर्ट का फैसला, पूर्व MLA बाली पहलवान समेत 7 को उम्रकैद
रोहतक कोर्ट का फैसला, पूर्व MLA बाली पहलवान समेत 7 को उम्रकैद
Advertisement

वीडियोज

आपदा के बाद राहत शिविरों में अपनों को तलाशतीं रोती आँखें!
Hijab...हक, मजबूरी या वोट बैंक का मोहरा?
जनसेवा या वोट बैंक की मजबूरी? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण
Nepal Flood Disaster 2.0 | Breaking: नेपाल में जलप्रलय 2.0 का खतरा! | Balen Shah | Death Toll | ABP
Big Breaking | Nepal Flood Latest Update | Death Toll: नेपाल में मौत का आंकड़ा पहुंचा 600 | ABP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
PM मोदी दो दिन की यात्रा पर उज्बेकिस्तान पहुंचे, क्यों खास है ये दौरा
PM मोदी दो दिन की यात्रा पर उज्बेकिस्तान पहुंचे, क्यों खास है ये दौरा
हरियाणा
पानीपत: द ग्रेट खली की गाड़ी का एक्सीडेंट, पंजाब से जा रहे थे सोनीपत
पानीपत: द ग्रेट खली की गाड़ी का एक्सीडेंट, पंजाब से जा रहे थे सोनीपत
क्रिकेट
W,W,W,W,W,W... पांच साल से बाहर, अब 6 विकेट लेकर भारतीय गेंदबाज ने बरपाया कहर 
W,W,W,W,W,W... पांच साल से बाहर, अब 6 विकेट लेकर भारतीय गेंदबाज ने बरपाया कहर 
बॉलीवुड
कुकू कोहली की प्रेयर मीट, अरुणा ईरानी के नहीं रुके आंसू, कटरीना-विक्की कौशल समेत पहुंचे ये सेलेब्स
कुकू कोहली की प्रेयर मीट, अरुणा ईरानी के नहीं रुके आंसू, कटरीना-विक्की कौशल समेत पहुंचे ये सेलेब्स
विश्व
शी ने जनरल झाओ जोंगकी को हटाया, भारत के खिलाफ 'गलवान ऑपरेशन' का दिया था आदेश
शी ने जनरल झाओ जोंगकी को हटाया, भारत के खिलाफ 'गलवान ऑपरेशन' का दिया था आदेश
इंडिया
'PAK को लेकर भारत का नजरिया बदला', OP सिंदूर पर बोले पूर्व आर्मी चीफ नरवणे
'PAK को लेकर भारत का नजरिया बदला', OP सिंदूर पर बोले पूर्व आर्मी चीफ नरवणे
जनरल नॉलेज
कैसे खोल सकते हैं अपना मूवी थिएटर? कितनी होती है महीने की कमाई
कैसे खोल सकते हैं अपना मूवी थिएटर? कितनी होती है महीने की कमाई
ट्रेंडिंग
बस में चढ़ते ही लड़खड़ाए बुजुर्ग, मौत के मुंह से खींच लाया क्लीनर
बस में चढ़ते ही लड़खड़ाए बुजुर्ग, मौत के मुंह से खींच लाया क्लीनर
ABP NEWS
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
ABP NEWS
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
ABP NEWS
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
ABP NEWS
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
ABP NEWS
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
Embed widget