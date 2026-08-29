पानीपत: द ग्रेट खली की गाड़ी का एक्सीडेंट, पंजाब से जा रहे थे सोनीपत

पानीपत टोल प्लाजा के पास मशहूर WWE रेसलर द ग्रेट खली की गाड़ी दुर्घटना का शिकार हो गई. हादसे में द ग्रेट खली बाल-बाल बच गए. बताया जा रहा है कि उन्हें किसी तरह की चोट नहीं आई है. हादसे में गाड़ी को नुकसान पहुंचा है. जानकारी के मुताबिक ग्रेट खली पंजाब से सोनीपत जा रहे थे. हादसे के बाद ग्रेट खली दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी को छोड़कर दूसरी गाड़ी से सोनीपत के लिए रवाना हो गए.

गनीमत रही कि इस हादसे में न तो ग्रेट खली और ना ही कोई और शख्स जख्मी हुआ है. बताया जा रहा है कि ये हादसा तब हुआ जब खली सोनीपत की ओर जा रहे थे. हादसे की सूचना मिलने के बाद उनके लिए दूसरी गाड़ी उपलब्ध कराई गई.

द ग्रेट खली की कार का इनोवा गाड़ी से हुई टक्कर

हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई. मौके पर मौजूद लोगों के बीच हड़कंप मच गया. दुर्घटना में गाड़ी को नुकसान पहुंचने की जानकारी सामने आई है. द ग्रेट खली के टीम के सदस्य अनिल शर्मा ने बताया कि गाड़ी मामूली सी दुर्घटनाग्रस्त हुई है किसी को चोट नहीं लगी. अनिल शर्मा ने बताया, ''द ग्रेट खली की गाड़ी के आगे इनोवा गाड़ी चल रही थी, इनोवा ने अचानक ब्रेक लगाए तो द ग्रेट खली की गाड़ी फॉर्चूनर चला रहे ड्राइवर को भी अचानक ब्रेक लगाने पड़े, जिसके कारण गाड़ी टकरा गई.

(अपडेट जारी है.)