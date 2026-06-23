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हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणा'मां, चारों तरफ धुआं ही धुआं है, शायद नहीं बचूंगा...', लखनऊ अग्निकांड में सोनीपत के युवक की मौत

'मां, चारों तरफ धुआं ही धुआं है, शायद नहीं बचूंगा...', लखनऊ अग्निकांड में सोनीपत के युवक की मौत

Lucknow Coaching Centre Fire: लखनऊ अग्निकांड में सोनीपत के युवक भविष्य की मौत हो गई. आखिरी वीडियो कॉल उसने अपनी मां को की थी. वह परिवार का इकलौता सहारा था.

Written By : नितिन आंतिल, सोनीपत |  Updated at : 23 Jun 2026 04:40 PM (IST)
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लखनऊ के अलीगंज इलाके में हुए दर्दनाक अग्निकांड ने हरियाणा के सोनीपत जिले के एक परिवार की दुनिया उजाड़ दी. सोनीपत के महिपुर गांव निवासी युवक भविष्य की इस हादसे में मौत हो गई. भविष्य ने महज 16 दिन पहले ही लखनऊ के एनिमेशन संस्थान में नौकरी शुरू की थी, लेकिन नौकरी के साथ अपने परिवार के सपनों को पूरा करने निकला यह युवक अब कभी घर वापस नहीं लौटेगा.

भविष्य अपने परिवार का इकलौता बेटा और सबसे बड़ा सहारा था. उसकी मौत की खबर मिलने के बाद परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है. पूरे गांव में शोक का माहौल है और हर किसी की आंखें नम हैं.

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मां से आखिरी बार किया था वीडियो कॉल

परिजनों के मुताबिक भविष्य 6 जून को नौकरी के लिए लखनऊ गया था. हादसे के वक्त उसने अपनी मां को वीडियो कॉल की थी. उस समय वह बेहद घबराया हुआ था. उसने मां से कहा कि चारों तरफ धुआं ही धुआं है और शायद वह अब जिंदा नहीं बच पाएगा.

मां अपने बेटे को हिम्मत बंधाती रही, लेकिन कुछ ही देर बाद फोन कट गया. इसके बाद परिवार का उससे कोई संपर्क नहीं हो सका. बाद में जो खबर आई उसने पूरे परिवार को तोड़कर रख दिया.

बहन की शादी के सपने अधूरे रह गए

भविष्य अपने परिवार के लिए बड़े-बड़े सपने देख रहा था. वह अपनी बहन की शादी अच्छे से करना चाहता था और माता-पिता को बेहतर जिंदगी देना चाहता था. नौकरी मिलने के बाद परिवार को भी उम्मीद थी कि अब घर की आर्थिक स्थिति सुधरेगी.

लेकिन लखनऊ में लगी आग ने परिवार के सारे सपने राख कर दिए. जिस बेटे के नाम में ही परिवार का 'भविष्य' बसता था, वही अब इस दुनिया में नहीं रहा. जवान बेटे को खोने के बाद माता-पिता सदमे में हैं और बहन का रो-रोकर बुरा हाल है.

परिवार ने मांगी नौकरी और सख्त कार्रवाई

परिजनों का कहना है कि भविष्य ने अभी अपने करियर की शुरुआत ही की थी. नौकरी जॉइन किए उसे सिर्फ 16 दिन हुए थे और इतनी जल्दी उसकी जिंदगी खत्म हो गई. परिवार ने सरकार से मांग की है कि भविष्य की बहन या उसके पिता को सरकारी नौकरी दी जाए ताकि परिवार को आर्थिक सहारा मिल सके.

इसके साथ ही उन्होंने हादसे के लिए जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है. उनका कहना है कि लापरवाही बरतने वालों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए जिससे भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा न हों.

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लखनऊ अग्निकांड ने सिर्फ एक परिवार का चिराग नहीं छीना, बल्कि सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक जिम्मेदारी पर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं. परिजनों का कहना है कि अक्सर बड़े हादसों के बाद ही अधिकारी सक्रिय नजर आते हैं. अगर समय रहते सुरक्षा मानकों का पालन कराया जाता तो शायद कई लोगों की जान बचाई जा सकती थी.

परिवार ने मांग की है कि चाहे संस्थान निजी हो या सरकारी, सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन कराया जाए. साथ ही जिन अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही सामने आए, उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाए ताकि किसी और परिवार को भविष्य जैसा दर्द न झेलना पड़े.

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About the author नितिन आंतिल, सोनीपत

नितिन आंतिल हरियाणा के सोनीपत की राजनीतिक, क्राइम और आम सरोकार से जुड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. वो 10 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं.
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Published at : 23 Jun 2026 04:24 PM (IST)
Tags :
Sonipat News LUCKNOW NEWS HARYANA NEWS Lucknow Coaching Fire
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