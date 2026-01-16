सोनीपत में दोस्तों ने मिलकर कर दी दोस्त की हत्या, शव को गड्ढा खोदकर दबाया

सोनीपत के गन्नौर से दोस्ती के रिश्ते को शर्मशार कर देने वाला मामला सामने आया है. गांव बेगा में 12 जनवरी को दोस्तों ने बैठकर शराब पी और नशे में हुई कहासुनी में कई दोस्तों ने मिलकर सोनू नाम के युवक की बेरहमी से हत्या कर डाली.

इसके बाद उसके शव को यमुना किनारे गड्ढा खोदकर दबा दिया गया. जब कई दिनों से सोनू घर नहीं पहुंचा तो परिजनों ने पुलिस में शिकायत की. क्राइम ब्रांच की टीमों के साथ पुलिस ने जांच की तो उसकी हत्या का सनसनीखेज खुलासा हुआ.

पूरे मामले पर एक नजर

सोनीपत के गांव बेगा का रहने वाला सोनू, जिस पर गन्नौर थाने में कई मुकदमे दर्ज थे,. वह 12 जनवरी को घर से दवाई लेने निकला था, लेलेकिन जब वह दो दिन तक घर नहीं लौटा तो उसके परिजनों ने उसकी गुमशुदगी की शिकायत पुलिस में दी.

पुलिस ने इस मामले की जांच पड़ताल शुरू की, फिर एक गुप्त सूचना के बाद गुरुवार (15 जनवरी) की शाम को उसके दोस्त फिरोज को हिरासत में लिया गया. पुलिस पूछताछ में वह पुलिस को गुमराह करता रहा कि उसे सोनू के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन जैसे ही क्राइम ब्रांच ने कुछ सख्ती दिखाई और कुछ तथ्य उसके सामने रखे तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया.

दोस्त ने किया ये खुलासा

फिरोज ने पुलिस पूछताछ में बताया कि उसने पहले सोनू के साथ शराब पी और बाद में उसकी बेरहमी से हत्या कर दी. इसके बाद उसके शव को ठिकाने लगाने के लिए यमुना नदी के किनारे गड्ढा खोदकर दबा दिया. पुलिस उसकी निशानदेही पर यमुना नदी के किनारे पहुंची तो वह पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करता रहा.

कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने सोनू के शव को बरामद कर लिया और उसे पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल में भिजवाया. परिजनों ने इस हत्याकांड में एक दो नहीं बल्कि दस से ज्यादा आरोपियों के शामिल होने के आरोप लगाए.

एसीपी ने दी हत्याकांड की जानकारी

सोनू हत्याकांड की जानकारी देते हुए एसीपी गन्नौर ऋषिकांत ने बताया कि 14 जनवरी को गांव बेगा के रहने वाले मोनू नाम के युवक ने सोनू की गुमशुदगी की शिकायत दी थी. जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था. इस पूरी पूछताछ में यह खुलासा हुआ है कि सोनू की हत्या कर उसका शव यमुना में दफना दिया गया था.

अब उसके शव को ड्यूटी मजिस्ट्रेट की नियुक्ति में बरामद कर लिया गया है और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. अभी इस पूरे मामले में फिरोज नाम के युवक को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस अभी इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है.

फिरोज की निशानदेही पर शव बरामद किया गया है. सोनू के सिर और गले पर गंभीर चोट के निशान पाए गए हैं. प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि उसकी हत्या किसी धारदार हथियार से की गई है..