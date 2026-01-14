सोनीपत साहिल मर्डर केस का खुलासा, दोस्त ही निकला हत्यारा, लालच में रची थी डकैती की साजिश

हरियाणा के सोनीपत जिले में हुए साहिल हत्याकांड ने सभी को झकझोर कर रख दिया है. 8 जनवरी की ठंड भरी रात को गांव मल्हा माजरा में जो वारदात हुई, उसकी साजिश किसी और ने नहीं बल्कि साहिल के अजीज दोस्त शेखर ने ही रची थी. पुलिस जांच में सामने आया कि लालच और कर्ज के दबाव में शेखर ने अपने साथियों के साथ मिलकर साहिल के घर डकैती की योजना बनाई.

8 जनवरी की रात करीब 6 युवक दीवार फांदकर साहिल के घर में घुसे. घर में मां-बेटा सो रहे थे. आरोपी कमरों की तलाशी लेकर कीमती सामान समेटने लगे. तभी शोर होने पर मां और बेटे की नींद खुल गई. विरोध करने पर आरोपियों ने पहले महिला के साथ मारपीट की और उसे एक कमरे में बंद कर दिया.

साहिल ने जब डटकर मुकाबला किया तो उस पर एक के बाद एक चाकू से कई वार किए गए. वजह साफ थी, साहिल ने हमलावरों में से एक को पहचान लिया था. वह कोई और नहीं, बल्कि उसका पुराना दोस्त शेखर था. गंभीर रूप से घायल साहिल की इलाज के दौरान मौत हो गई.

पुलिस के लिए चुनौती

घटना के बाद सोनीपत पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती आरोपियों तक पहुंचना था. मामले की गंभीरता को देखते हुए क्राइम ब्रांच की कई टीमों को जांच में लगाया गया.

क्राइम ब्रांच कुंडली और स्पेशल एंटी गैंगस्टर यूनिट ने संयुक्त रूप से सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज खंगाले. इसी दौरान शाहनवाज नाम के एक आरोपी को पकड़ा गया, जिससे पूरे गिरोह की परतें खुलती चली गईं.

मुठभेड़ में मुख्य आरोपी गिरफ्तार

जांच के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि मुख्य सरगना शेखर अपने साथी शफीक के साथ फिर से गांव मल्हा माजरा की रेकी करने आ रहा है और किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकता है. पुलिस ने जाल बिछाया.

जैसे ही दोनों आगे बढ़े, पुलिस ने घेराबंदी की तो आरोपियों ने फायरिंग कर दी. जवाबी कार्रवाई में दोनों के पैर में गोली लगी और उन्हें काबू कर लिया गया. फिलहाल दोनों का इलाज सोनीपत सिविल अस्पताल में चल रहा है.

लालच और कर्ज बनी वजह

पुलिस के मुताबिक शेखर सुनार का काम करता था और उसने ही साहिल की शादी के आभूषण तैयार किए थे. उसे पता था कि साहिल के घर में कितना सोना रखा होगा. कर्ज चुकाने की लालच में उसने इस जघन्य वारदात की साजिश रच डाली. हरियाणा पुलिस ने आरोपियों पर एक लाख रुपये का इनाम भी घोषित कर रखा था.

मुठभेड़ की सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे. डीसीपी ईस्ट प्रबिना पी ने बताया कि शेखर और शफीक को गिरफ्तार कर लिया गया है. एक आरोपी पहले ही पकड़ा जा चुका है, जबकि तीन आरोपी अभी फरार हैं. उन्हें भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा.

इस मामले के खुलासे के साथ सोनीपत पुलिस ने साफ कर दिया है कि अपराधियों के लिए जिले में कोई जगह नहीं है. लगातार बढ़ते अपराधों पर पुलिस की सख्त कार्रवाई जारी है और कानून हाथ में लेने वालों को बख्शा नहीं जाएगा.