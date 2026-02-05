सोनीपत में सेना के रिटायर्ड जवान की काली करतूत! नाबालिग को बनाया हवस का शिकार, गिरफ्तार

सोनीपत में सेना के रिटायर्ड जवान की काली करतूत सामने आई है. आरोपी रिटायर्ड जवान ने सोनीपत के सिटी थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की को अपनी हवस का शिकार बना दिया. इस बात का खुलासा तब हुआ जब नाबालिग लड़की चार महीने की गर्भवती हुई. परिजनों को इस बात का जैसे ही पता चला तो मामले की शिकायत की गई. पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. इस मामले ने चर्चा छेड़ दी है.

रिटायर्ड जवान ने पड़ोस की लड़की से की दरिंदगी

सेना से सेवानिवृत्त जवान अब बूढ़ा हो चुका है. उसने सोनीपत सिटी थाना क्षेत्र में पड़ोस में रह रही एक नाबालिग लड़की को अपनी हवस का शिकार बना दिया. जब नाबालिग लड़की चार महीने की गर्भवती हुई और उसकी तबियत खराब हुई तो परिजनों के होश उड़ गए.

परिजनों ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस में शिकायत दी और पुलिस ने इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर अब सलाखों के पीछे भेज दिया है और पुलिस इस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है. इस घटना ने एक तरफ इंसानियत को शर्मसार किया, तो वहीं दूसरी तरफ बेटियों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

आरोपियों के खिलाफ सरकार सख्त

हरियाणा में बेटियों के खिलाफ बढ़ते अपराध को देखते हुए हरियाणा पुलिस और सरकार सख्त रवैया अपना रही है और न्यायालय में बेटियों के खिलाफ होने वाले अपराध पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में पैरवी करती है ताकि आरोपियों को सख्त से सख्त सजा मिल सके और पीड़ित को न्याय मिल सकें.

बता दें कि हरियाणा से ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2016 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की थी और हरियाणा सरकार का मूलमंत्र भी बेटियों की सुरक्षा को लेकर रहा है. ऐसे में इस तरह की घटना से गंभीर सवाल खड़े होते दिख रहे हैं.