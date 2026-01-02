सोनीपत: लघु सचिवालय के बाहर मजदूर ने खाया जहर, हालत गंभीर, जांच में जुटी पुलिस

सोनीपत के लघु सचिवालय में उस समय हड़कंप मच गया जब एक मजदूर ने जहर खाकर आत्महत्या का प्रयास किया. सूचना के तुरंत बाद कोर्ट रोड पुलिस चौकी प्रभारी मौके पर पहुंचे. पुलिस द्वारा पीड़ित को सरकारी गाड़ी में डालकर सिविल अस्पताल पहुंचाया गया.

फिलहाल पीड़ित व्यक्ति को प्राथमिक उपचार के बाद रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया गया है. पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है. मिली जानकारी के अनुसार सोनीपत के गांव राठधाना निवासी राजेश, जो मेहनत-मजदूरी का काम करता था. वह शुक्रवार (2 जनवरी) को सोनीपत के लघु सचिवालय में किसी काम के सिलसिले में अधिकारी से मिलने के लिए पहुंचा था.

लघु सचिवालय के बाहर खाया जहरीला पदार्थ

राजेश ने लघु सचिवालय के मेन गेट पर जहरीला पदार्थ खाकर जीवन लीला समाप्त करने का प्रयास किया. इस कदम के बाद अधिकारी और कर्मचारियों में अफरा-तफरी मच गई. राजेश को तुरंत सोनीपत के सिविल अस्पताल लाया गया, जहां से उसे प्राथमिक उपचार के बाद रोहतक पीजीआई रेफर किया गया है.

राजेश की हालत फिलहाल गंभीर बनी हुई है. मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. पुलिस मजदूर द्वारा जहर खाने के कारणों की जांच कर रही है. पुलिस ने मजदूर के परिजनों को सूचना देकर अस्पताल बुलाया.

चौकी प्रभारी ने दी यह जानकारी

मामले में जांच कर रहे कोर्ट रोड पुलिस चौकी प्रभारी नरेंद्र कुमार ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि एक शख्स ने लघु सचिवालय में जहरीला पदार्थ खा लिया है, जिसके बाद उसे तुरंत सरकारी गाड़ी में लेकर सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया.

पीड़ित की पहचान राठधाना गांव निवासी राजेश के रूप में हुई है, जो मेहनत-मजदूरी करता था. प्राथमिक उपचार के बाद रोहतक पीजीआई रेफर किया गया है उसने जहर क्यों खाया और किस काम से यहां आया था. इस बात का अभी तक पता नहीं चला है मामले में जांच शुरू कर दी गई है.