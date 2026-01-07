हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणासोनीपत: पति की हत्या के मामले में पुलिस का खुलासा, कातिल पत्नी को किया गिरफ्तार, प्रेमी की तलाश

सोनीपत: पति की हत्या के मामले में पुलिस का खुलासा, कातिल पत्नी को किया गिरफ्तार, प्रेमी की तलाश

Sonipat Murder News: पिछले 2 महीने से सरिता के सतपाल के साथ मधुर संबंध थे. इसी वजह से सरिता के साथ मिलकर सतपाल ने रामकिशन को मौत के घाट उतार दिया. 

By : नितिन आंतिल, सोनीपत | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 07 Jan 2026 06:55 PM (IST)
Preferred Sources

सोनीपत के कामी रोड पर स्थित आशीर्वाद गार्डन में चौकीदार की हत्या के मामले में  सिविल लाइन थाना पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है. वहीं मामले में हैरान करने वाला खुलासा हुआ है कि चौकीदार रामकिशन की हत्या उसकी पत्नी सरिता ने उसी के दोस्त सतपाल के साथ मिलकर की थी.

आरोपी पत्नी ने कैमरे के सामने कहा कि पति परेशान करता था. इसीलिए उसे मौत के घाट उतारा. वहीं सतपाल की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की छापेमारी जारी है. फिलहाल पुलिस आरोपी पत्नी को कोर्ट में पेश करेगी.

हत्या के मामले पर एक नजर

सोनीपत के गांव ककाना का रहने वाला रामकिशन पिछले एक साल से कामी रोड पर स्थित आशीर्वाद गार्डन में चौकीदारी का काम करता था और उसका पूरा परिवार उसके साथ यही रहता था, लेकिन उसकी पत्नी और उसके बीच कहासुनी काफी लंबे समय से चली आ रही थी.

इसी विवाद के चलते हत्या की बात सामने आई थी, लेकिन अब पुलिस ने रामकिशन की पत्नी सरिता को गिरफ्तार किया तो मामले में हैरान करने वाले खुलासे हुए हैं. सरिता ने अकेले नहीं बल्कि रामकिशन के दोस्त सतपाल के साथ मिलकर हत्या की.

प्रेम-प्रसंग के चलते की गई हत्या

जानकारी के अनुसार रामकिशन आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था और इस पर पहले भी दर्जन भर मामले दर्ज थे और सतपाल के साथ इसकी दोस्ती जेल में ही हुई थी और अभी भी रामकिशन के साथ गार्डन में रहता था. पिछले 2 महीने से सरिता के साथ इसके मधुर संबंध थे. इसी वजह से सरिता के साथ मिलकर इसने रामकिशन को मौत के घाट उतार दिया. 

पुलिस के सामने सरिता ने खुलासा किया कि रामकिशन की छाती पर सतपाल बैठा था. वहीं कैमरे के सामने सरिता ने कबूल किया है कि उसका पति उसे लगातार परेशान करता था इसीलिए उसे मौत के घाट उतारा गया है. सतपाल की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है. 

थाना प्रभारी ने दी यह जानकारी

मामले में जानकारी देते हुए सिविल लाइन थाना प्रभारी उमेश कुमार ने बताया कि कल उन्हें सूचना मिली थी कि कामी रोड पर स्थित एक निजी गार्डन में चौकीदार रामकिशन की हत्या कर दी गई थी. हत्या उसी की पत्नी ने की थी. आरोपी महिला सरिता को गिरफ्तार कर लिया गया है.

वहीं प्राथमिक जांच में सामने आया है कि सतपाल नाम के एक शख्स के साथ मिलकर हत्या की गई है. आरोपी महिला से पूछताछ जारी है और जांच में सामने आया है कि उसका पति उसे परेशान करता था, इसीलिए हत्या की गई है.

About the author नितिन आंतिल, सोनीपत

नितिन आंतिल हरियाणा के सोनीपत की राजनीतिक, क्राइम और आम सरोकार से जुड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. वो 10 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं.
Published at : 07 Jan 2026 06:55 PM (IST)
Haryana Police Sonipat News HARYANA NEWS
