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हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणाHaryana News: सोनीपत में खरखौदा कोर्ट के बाहर दिनदहाड़े फायरिंग, पेशी पर आए 'कातिया' की हत्या

Haryana News: सोनीपत में खरखौदा कोर्ट के बाहर दिनदहाड़े फायरिंग, पेशी पर आए 'कातिया' की हत्या

Sonipat News In Hindi: सोनीपत के खरखौदा में अदालत के बाहर नीरज उर्फ़ काटिया की दिन-दहाड़े हुई हत्या ने राज्य की क़ानून-व्यवस्था की स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

By : नितिन आंतिल, सोनीपत | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 16 May 2026 08:15 PM (IST)
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हरियाणा में कानून व्यवस्था (Law and Order) की स्थिति पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. प्रदेश के कई जिलों से लगातार हत्या की खौफनाक वारदातें सामने आ रही हैं. ताजा और बेहद सनसनीखेज मामला सोनीपत के खरखौदा कोर्ट परिसर (Kharkhoda Court) के बाहर से सामने आया है. यहां दिनदहाड़े एक युवक की सरेआम गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई.

मृतक की पहचान नीरज उर्फ कातिया के रूप में हुई है. नीरज मूल रूप से झज्जर के गांव दूबलधन का रहने वाला था और फिलहाल गुरुग्राम के सेक्टर-37 सी, गाड़ौली खुर्द में रह रहा था. वह मंगलवार को एक दहेज प्रताड़ना के मामले में अदालत में पेशी भुगतने के लिए आया था.

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कैसे दिया गया वारदात को अंजाम?

प्राप्त जानकारी के अनुसार, हमलावर पूरी प्लानिंग के साथ आए थे

  • गाड़ी को मारी टक्कर: जैसे ही नीरज कोर्ट परिसर से बाहर निकलकर लघु सचिवालय गेट के पास पहुंचा, पहले से घात लगाए बैठे बदमाशों ने उसकी गाड़ी को टक्कर मारकर रोक लिया.
  • ताबड़तोड़ फायरिंग: इसके तुरंत बाद हमलावरों ने हथियारों से नीरज पर अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दीं.
  • मौके पर मौत: इस जानलेवा हमले में नीरज को करीब 4 से 5 गोलियां लगीं, जिससे वह खून से लथपथ होकर वहीं गिर पड़ा और मौके पर ही उसने दम तोड़ दिया.
  • हमलावर फरार: वारदात को अंजाम देने वाले 3 से 4 हमलावर एक 'ब्रेजा कार' में सवार होकर आए थे और घटना के तुरंत बाद वहां से आसानी से फरार हो गए.

मृतक नीरज का रहा है आपराधिक रिकॉर्ड

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, मारा गया युवक नीरज उर्फ कातिया खुद भी एक आपराधिक पृष्ठभूमि (Criminal Record) से ताल्लुक रखता था. उसके खिलाफ हत्या (Murder) और हत्या के प्रयास (Attempt to Murder) जैसे कई गंभीर मामले पहले से दर्ज बताए जा रहे हैं. इस एंगल को देखते हुए पुलिस गैंगवार और आपसी रंजिश की दिशा में भी जांच कर रही है.

पुलिस का एक्शन: STF और क्राइम ब्रांच की टीमें तैनात

दिनदहाड़े हुए इस हत्याकांड के बाद कोर्ट परिसर में भारी अफरा-तफरी और दहशत का माहौल बन गया. सूचना मिलते ही डीसीपी क्राइम, एसीपी खरखौदा (जोगिंदर शर्मा), सोनीपत एसटीएफ (STF) और क्राइम ब्रांच की टीमें भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गईं.

खरखौदा एसीपी जोगिंदर शर्मा ने बताया, "कोर्ट परिसर के बाहर अज्ञात हमलावरों ने एक युवक पर फायरिंग की है, जिसमें उसकी मौत हो गई है. मृतक नीरज का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड रहा है. हमलावर ब्रेजा गाड़ी में आए थे. फिलहाल आसपास के इलाके के सीसीटीवी (CCTV) फुटेज खंगाले जा रहे हैं. हमारी कई टीमें गठित कर दी गई हैं जो हमलावरों की धरपकड़ के लिए अलग-अलग ठिकानों पर छापेमारी कर रही हैं."

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About the author नितिन आंतिल, सोनीपत

नितिन आंतिल हरियाणा के सोनीपत की राजनीतिक, क्राइम और आम सरोकार से जुड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. वो 10 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं.
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Published at : 16 May 2026 08:15 PM (IST)
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