हरियाणा में सोनीपत के गोहाना में एसटीएफ रोहतक और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है. खेड़ी दमकन-रभड़ा रोड पर हुई मुठभेड़ में राहुल उर्फ नन्हा और विकास उर्फ विक्की गोली लगने से घायल हुए हैं, जबकि तीसरे आरोपी कृष्ण को एसटीएफ ने मौके से गिरफ्तार किया है.

मुठभेड़ के दौरान पीएसआई मनदीप को भी गोली लगी, लेकिन बुलेटप्रूफ जैकेट की वजह से उनकी जान बच गई. तीनों आरोपी प्रॉपर्टी डीलर पर जानलेवा हमले के मामले में वांछित बताए जा रहे हैं. घायल दोनों आरोपियों को इलाज के लिए नागरिक अस्पताल पहुंचाया गया है. एसटीएफ और सदर गोहाना थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है.

यह भी पढ़ें: रोहतक के ढाबे पर खूनी गैंगवार, चार युवकों की गोली मारकर हत्या

प्रॉपर्टी डीलर मामले में वांछित थे सभी

दरअसल, प्रॉपर्टी डीलर पर जानलेवा हमले के मामले में वांछित आरोपियों की तलाश में एसटीएफ रोहतक की टीम जुटी हुई थी. एसटीएफ प्रभारी योगेंद्र दहिया की टीम को आरोपियों के गोहाना क्षेत्र में मौजूद होने की सूचना मिली थी. सूचना के आधार पर टीम खेड़ी दमकन-रभड़ा रोड पर पहुंची, जहां बदमाशों ने पुलिस टीम पर 8 से 10 राउंड फायरिंग की.

इस दौरान एक गोली पीएसआई मनदीप की बुलेटप्रूफ जैकेट पर लगी, जिससे उनकी जान बच गई. पुलिस की जवाबी कार्रवाई में राहुल उर्फ नन्हा और विकास उर्फ विक्की के पैरों में गोली लगी, जबकि कृष्ण को मौके पर ही काबू कर लिया गया. तीनों आरोपी सोनीपत के गांव रभड़ा के रहने वाले बताए जा रहे है.

21 सितंबर को हुआ था हमला

2 इस पूरे मामले की बात करें तो बड़ौता गांव निवासी प्रॉपर्टी डीलर रविंद्र पर 21 सितंबर को जानलेवा हमला हुआ था. रविंद्र जमीन से जुड़े एक मामले में अदालत में गवाही देने आया था. गवाही के बाद जब वह अपने साथियों के साथ स्कॉर्पियो में सवार होकर वापस लौट रहा था, तो नगर गांव के अड्डे पर शिव मंदिर के पास गली में हमलावरों ने उनकी गाड़ी का रास्ता रोक लिया और फायरिंग शुरू कर दी. आरोपियों ने हथियारों के साथ हमला किया था.

इस मामले में पुलिस पांच आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है. अब एसटीएफ की कार्रवाई के दौरान दो अन्य आरोपी गोली लगने से घायल हुए हैं, जबकि तीसरे आरोपी को मौके से गिरफ्तार किया गया है.

यह भी पढ़ें: दहेज में कार मांगने के आरोप पर दिल्ली पुलिस के जवान का पलटवार, कहा- मुझे बनाया बंधक