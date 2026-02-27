हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणाSonipat News: सोनीपत में फायरिंग मामले में लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली जिम्मेदारी, सिंगर मासूम शर्मा को दी चेतावनी

Sonipat News: सोनीपत में फायरिंग मामले में लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली जिम्मेदारी, सिंगर मासूम शर्मा को दी चेतावनी

Sonipat News: हरियाणा में अपराध बढ़ रहे हैं। सोनीपत में 'पहल न्यूट्रिशन' शोरूम पर फायरिंग हुई, जिसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के रणदीप मलिक ने ली.

By : नितिन आंतिल, सोनीपत | Edited By: निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 27 Feb 2026 11:40 PM (IST)
Preferred Sources

हरियाणा में अपराधियों के हौसले पस्त होने के बजाय बढ़ते ही जा रहे हैं. ताजा मामला सोनीपत के बहालगढ़ चौक का है, जहां 'पहल न्यूट्रिशन' शोरूम पर बाइक सवार बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दहशत फैला दी. इस वारदात की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शार्प शूटर रणदीप मलिक ने फेसबुक पोस्ट के जरिए ली है.

वारदात का पूरा मंजर शोरूम में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गया है. तस्वीरों में देखा जा सकता है कि एक बाइक पर सवार तीन बदमाश शोरूम पहुंचते हैं. इनमें से बदमाश बड़े आराम से अंदर जाकर काउंटर पर बैठे मैनेजर को एक पर्ची थमाते हैं और अचानक हथियार निकालकर हमला करने की कोशिश करते हैं. गनीमत रही कि पहली कोशिश में गोली नहीं चली, जिसके बाद बदमाशों ने बाहर निकलकर शोरूम के शीशों पर फायर कर दिया और फरार हो गए.

फेसबुक पोस्ट से पुलिस महकमे में हड़कंप

वारदात के कुछ ही समय बाद रणदीप मलिक और अनिल पंडित (USA) के नाम से एक फेसबुक पोस्ट वायरल हुई. इस पोस्ट में न केवल फायरिंग की जिम्मेदारी ली गई, बल्कि कई गंभीर आरोप भी लगाए गए:

  • नकली सप्लीमेंट का आरोप: पोस्ट में दावा किया गया कि पहल न्यूट्रिशन वाले नकली प्रोडक्ट बेचकर युवाओं की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं.
  • रोहित गोदारा को बताया गद्दार: शूटर ने आरोप लगाया कि शोरूम मालिक ने उनके दुश्मन रोहित गोदारा को फिरौती दी है, जो पाकिस्तान की एजेंसियों के साथ मिलकर देश की गोपनीय जानकारी साझा करता है.
  • मासूम शर्मा को सीधी धमकी: पोस्ट के अंत में एक नोट लिखकर मशहूर हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा को चेतावनी दी गई है कि वे हरियाणा के सरपंचों से माफी मांग लें, अन्यथा अंजाम बुरा होगा.

जांच में जुटी एसटीएफ और क्राइम ब्रांच

इस हाई-प्रोफाइल मामले के बाद सोनीपत पुलिस, हरियाणा एसटीएफ और क्राइम ब्रांच की कई टीमें मौके पर पहुँची हैं. सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बाद अब मासूम शर्मा को मिली धमकी को पुलिस बेहद गंभीरता से ले रही है. मामले पर जानकारी देते हुए डीसीपी क्राइम नरेंद्र कादियान ने बताया कि तथ्यों की जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. हालांकि, गैंग के वर्चस्व और सुरक्षा संबंधी कई तीखे सवालों पर उन्होंने चुप्पी साधे रखी.

और पढ़ें

About the author नितिन आंतिल, सोनीपत

नितिन आंतिल हरियाणा के सोनीपत की राजनीतिक, क्राइम और आम सरोकार से जुड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. वो 10 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं.
Read
Published at : 27 Feb 2026 11:40 PM (IST)
Tags :
Sonipat News HARYANA NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

हरियाणा
Sonipat News: सोनीपत में फायरिंग मामले में लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली जिम्मेदारी, सिंगर मासूम शर्मा को दी चेतावनी
सोनीपत में फायरिंग मामले में लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली जिम्मेदारी, सिंगर मासूम शर्मा को दी चेतावनी
हरियाणा
हरियाणा जाट आरक्षण हिंसा में CBI कोर्ट ने 57 आरोपियों को किया बरी, पढ़ें पूरा मामला
हरियाणा जाट आरक्षण हिंसा में CBI कोर्ट ने 57 आरोपियों को किया बरी, पढ़ें पूरा मामला
हरियाणा
Karnal News: हरियाणा के करनाल में कैब ड्राइवर शाहरुख की हत्या, आरोपियों ने ही बुक की थी कार
हरियाणा के करनाल में कैब ड्राइवर शाहरुख की हत्या, आरोपियों ने ही बुक की थी कार
हरियाणा
357 प्रजाति के पक्षियों से खूबसूरत हुआ हिमाचल का आसमान, बर्ड काउंट में बना नेशनल रिकॉर्ड
357 प्रजाति के पक्षियों से खूबसूरत हुआ हिमाचल का आसमान, बर्ड काउंट में बना नेशनल रिकॉर्ड
Advertisement

वीडियोज

Pranav Adani Full Interview: धारावी बनेगा महाराष्ट्र की धरा का वीर ? । Ideas Of India Summit
Shah Rukh Khan Full Interview: शाहरुख की ये बात Gen-G को सुननी चाहिए ! । Ideas Of India Summit
Ayush Mahtre Full Interview:गर्लफ्रेंड से दूरी, क्रिकेट में बना लिया नाम। Ideas Of India Summit
ABP Network Summit | IOI 2026 | Uneasy Across Borders- Neighbours on Fire |Ranjit Rae | Veena Sikri
Nara Lokesh Full Interview : Nara Lokesh का विस्फोटक इंटरव्यू । Ideas Of India Summit
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Who is Koel Mallick: कौन हैं कोयल मल्लिक, जिन्हें ममता बनर्जी ने बंगाल से राज्यसभा के लिए किया नॉमिनेट?
कौन हैं कोयल मल्लिक, जिन्हें ममता बनर्जी ने बंगाल से राज्यसभा के लिए किया नॉमिनेट?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Ayodhya News: 19 महीने बाद रिहा हुए सपा नेता मोईद खान, बोले- 'CM योगी संत आदमी, उनका आशीर्वाद रहा तो...'
अयोध्या: 19 महीने बाद रिहा हुए सपा नेता मोईद खान, 'CM योगी संत, वो कभी गलत नहीं करेंगे'
क्रिकेट
MS Dhoni की अटूट आस्था, IPL 2026 से पहले मां देवरी के किए दर्शन; देखें वीडियो
MS Dhoni की अटूट आस्था, IPL 2026 से पहले मां देवरी के किए दर्शन; देखें वीडियो
विश्व
पाकिस्तान ने कबूला अफगानिस्तान के साथ जंग में 12 जवानों की मौत, दावा- तालिबान के 274 लड़ाके ढेर
पाकिस्तान ने कबूला अफगानिस्तान के साथ जंग में 12 जवानों की मौत, दावा- तालिबान के 274 लड़ाके ढेर
साउथ सिनेमा
थलपति विजय की पत्नी ने शादी के करीब 27 साल बाद डाली तलाक की अर्जी, लगाया एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का आरोप
थलपति विजय की पत्नी ने शादी के करीब 27 साल बाद डाली तलाक की अर्जी, लगाया एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का आरोप
विश्व
ट्रंप को टैरिफ पर झटका लगने के बाद अचानक दिल्ली पहुंचे अमेरिकी सेक्रेट्री, क्यों दौड़े-दौड़े आए
ट्रंप को टैरिफ पर झटका लगने के बाद अचानक दिल्ली पहुंचे अमेरिकी सेक्रेट्री, क्यों दौड़े-दौड़े आए
नौकरी
Jobs 2026: सफदरजंग हॉस्पिटल में निकली इन पदों पर भर्ती, इतनी मिलेगी सैलरी; ये कर सकते हैं अप्लाई
सफदरजंग हॉस्पिटल में निकली इन पदों पर भर्ती, इतनी मिलेगी सैलरी; ये कर सकते हैं अप्लाई
यूटिलिटी
फ्लाइट टिकट कैंसिल कराने पर कितने दिन में आ जाता है रिफंड, ज्यादा लेट हो तो कहां करें शिकायत?
फ्लाइट टिकट कैंसिल कराने पर कितने दिन में आ जाता है रिफंड, ज्यादा लेट हो तो कहां करें शिकायत?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Embed widget