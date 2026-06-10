Panipat News: सोशल मीडिया पर धोखाधड़ी को लेकर महिला कारोबारी पर केस, 8 लाख की ठगी का आरोप

आज के डिजिटल युग में सोशल मीडिया की चकाचौंध देखकर व्यापार करना कितना भारी पड़ सकता है, इसका एक जीता-जागता उदाहरण हरियाणा के पानीपत से सामने आया है. लेडीज सूट्स के विज्ञापनों और सोशल मीडिया पर अपनी 'फैन फॉलोइंग' का रौब दिखाकर एक महिला कारोबारी ने चरखी दादरी की एक महिला के साथ लाखों रुपये की धोखाधड़ी को अंजाम दिया है.

पानीपत के थाना चांदनी बाग के तहत सेक्टर-23, TDI में चलने वाले 'परी रानी सूट्स' (Pari Rani Suits) की मालकिन रानी गाहल्याण के खिलाफ जालसाजी और ब्लैकमेलिंग की एफआईआर दर्ज कर ली गई है.

सोशल मीडिया के जरिए बिछाया गया था जाल

चरखी दादरी निवासी शिकायतकर्ता अंजू रानी के अनुसार, आरोपी रानी गाहल्याण सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव है. वह वीडियो के माध्यम से दावा करती थी कि उसके सूट्स आम बाजार से बिल्कुल अलग हैं और उसकी खुद की फैक्ट्री में सूरत के कारीगरों द्वारा तैयार किए जाते हैं. 1 जनवरी को अंजू इसी प्रोफाइल से प्रभावित होकर पानीपत सूट खरीदने पहुंची थी.

मीठी-मीठी बातों में फंसाकर आरोपी ने अंजू को अपने ब्रांड की फ्रेंचाइजी लेने का प्रलोभन दिया. उसने फर्जी कागजात दिखाकर दावा किया कि जो लोग उसकी फ्रेंचाइजी ले चुके हैं, वे आज लाखों कमा रहे हैं.

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"सिर्फ कैश लूंगी..." 8 लाख ऐंठे और एग्रीमेंट में किया फर्जीवाड़ा

आरोपी महिला ने फ्रेंचाइजी सिक्योरिटी फीस के नाम पर 8 लाख रुपये की मांग की. जब अंजू ने बैंक ट्रांसफर या चेक देना चाहा, तो रानी ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि वह रकम केवल नकद ही लेगी.

2 फरवरी को अंजू ने 3 लाख रुपये दिए.

17 फरवरी को 1.50 लाख रुपये और दिए.

बाकी 3.50 लाख रुपये उधार लेकर पानीपत कोर्ट में दिए गए.

जब अंजू ने कोर्ट में एग्रीमेंट पढ़ना चाहा, तो आरोपी ने "जल्दबाजी" का नाटक कर उसे पढ़ने नहीं दिया. घर जाकर जब अंजू ने एग्रीमेंट पढ़ा, तो उसमें 8 लाख की जगह सिर्फ 5 लाख रुपये के लेनदेन का जिक्र था. विरोध करने पर आरोपी ने इसे महज "टैक्स बचाने का तरीका" बताकर टाल दिया.

बाजार से 3 गुना महंगे और 15 लाख के डिफेक्टिव सूट्स

धोखाधड़ी का असली खेल फ्रेंचाइजी शुरू होने पर दिखा. पक्के GST बिल पर व्यापार का वादा करने वाली रानी ने माल देने के बाद बिल देने से मना कर दिया और गाली-गलौज पर उतर आई.

अंजू ने जब बाजार में रेट पता किए, तो मालूम हुआ कि रानी ने उसे बाजार मूल्य से 2 से 3 गुना अधिक कीमत पर सूट्स बेचे हैं. यही नहीं, स्टॉक में लगभग 15 लाख रुपये के सूट कटे-फटे और खराब रंग के निकले. महंगी कीमत और खराब क्वालिटी के कारण अंजू का व्यापार शुरू होने से पहले ही ठप हो गया.

पुलिस की कार्रवाई, जल्द होगी गिरफ्तारी

इस पूरे मामले पर डीएसपी सतीश कुमार वत्स ने जानकारी दी कि सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर सूट बेचने और फ्रेंचाइजी के नाम पर ठगी की शिकायत मिली थी.

उन्होंने बताया, "चांदनी बाग थाना पुलिस ने आरोपी परी रानी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. शिकायतकर्ता ने लाखों रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है. मामले की गहनता से जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा."

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