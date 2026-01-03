हरियाणा: सिरसा जेल के वार्डन ने जहर खाकर की आत्महत्या, सुसाइड नोट में DSP पर लगाए गंभीर आरोप

हरियाणा के सिरसा से एक बेहद संवेदनशील और गंभीर मामला सामने आया है. जिला जेल सिरसा में तैनात वार्डन सुखदेव सिंह ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली. सुसाइड से पहले उन्होंने दो सुसाइड नोट छोड़े, जिनमें ड्यूटी टाइमिंग को लेकर मानसिक प्रताड़ना और सार्वजनिक रूप से माफी के दबाव का आरोप लगाते हुए जेल के DSP समेत दो अधिकारियों को अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया है. मामले की जांच हुडा पुलिस चौकी कर रही है.

परिजनों के मुताबिक, वार्डन सुखदेव सिंह लंबे समय से दिल की बीमारी से जूझ रहे थे. उनके दिल में दो स्टेंट लगे हुए थे. इसी कारण उन्होंने 14 दिसंबर को पुलिस उप अधीक्षक (सिक्योरिटी) से रात की ड्यूटी न लगाने का अनुरोध किया था.

आरोप है कि इस अनुरोध पर अधिकारी भड़क गए और इसके बाद लगातार उन्हें परेशान किया जाने लगा. सुसाइड नोट में सुखदेव सिंह ने लिखा है कि बीते 15 दिनों तक उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया.

घर पर खाया जहर, इलाज के दौरान मौत

गुरुवार शाम (1 जनवरी) वार्डन सुखदेव सिंह ने अपने घर पर सल्फास खा लिया. हालत बिगड़ने पर उन्हें पहले सिविल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन गंभीर स्थिति को देखते हुए प्राइवेट अस्पताल रेफर किया गया. रात में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. सूचना मिलने पर जेल प्रशासन के अधिकारी भी अस्पताल पहुंचे.

सुसाइड से पहले बेटे को किया फोन

आत्महत्या से पहले सुखदेव सिंह ने अपने बेटे जसपाल सिंह को फोन किया. उन्होंने बताया कि दोनों अधिकारियों की प्रताड़ना से तंग आकर वह जहरीला पदार्थ खा रहे हैं. उन्होंने बेटे से कहा कि उनके बैग में जेल महानिदेशक और जेल सुपरिंटेंडेंट के नाम लिखा सुसाइड नोट रखा है. कॉल के दौरान उन्होंने कहा, “मैं इन दरिंदों से हार गया हूं, अपना और मां का ख्याल रखना.”

मृतक के बेटे जसपाल सिंह और पिता दीप सिंह ने बताया कि गुरुवार शाम करीब 5 बजे सुखदेव सिंह का फोन आया था. तब तक वह सल्फास निगल चुके थे. बेटे ने कहा कि उनके पिता ने DSP और LO को अपनी मौत का जिम्मेदार बताया. एक घंटे के भीतर परिवार मौके पर पहुंच गया.

उन्होंने बताया कि दोनों अधिकारी उनके पिता को लगातार परेशान कर रहे थे. बेटे का आरोप है कि उनके पिता को जातिसूचक गालियां भी दी गईं, जिससे वह पूरी तरह टूट गए और यह कदम उठाने को मजबूर हुए.

कार्रवाई नहीं हुई तो शव नहीं लेंगे- परिवार

मृतक के परिजनों ने हुडा पुलिस चौकी में DSP समेत दो अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दी है. परिवार का आरोप है कि अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है. परिजनों ने साफ चेतावनी दी है कि जब तक आरोपित अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होती, तब तक वे शव नहीं लेंगे. परिवार ने इस मामले में सख्त कदम उठाने की मांग की है.

सुसाइड नोट में क्या-क्या लिखा

जेल महानिदेशक, हरियाणा कारागार विभाग, पंचकूला, डीसी सिरसा और पुलिस अधीक्षक सिरसा के नाम लिखे सुसाइड नोट में सुखदेव सिंह ने अपनी पीड़ा बताई है. उन्होंने लिखा, "मैं पिछले 7 साल से जिला जेल सिरसा में वार्डन के पद पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 6 साल से दिल की बीमारी से पीड़ित हूं. 14 दिसंबर को मैंने पुलिस उप सुपरिंटेंडेंट सिक्योरिटी से अनुरोध किया कि मेरी रात की ड्यूटी न लगाई जाए, जिस पर वे भड़क गए और मुझसे कहने लगे कि आपको कोट मीना दीवार के नीचे ही रखेंगे. उन्होंने लगातार 15 दिन तक मुझे तंग किया. 31 दिसंबर, 2025 को फिर शाम 6 बजे उन्होंने मुझे बुरा-भला कहा. मैंने नए साल पर जेल सुपरिंटेंडेंट के सामने, अपनी गार्ड के सामने माफी मांगी. इसके बाद एलओ और डीएसपी आए और सारा दिन मुझे ड्यूटी में खड़ा रखा और मुझे ड्यूटी पर लेने से इनकार कर दिया. बेटा, मैं दरिंदों से हार गया. बेटे, मुझे माफ कर देना. हिमांशु और अपनी मां और अंजु का ख्याल रखना. आई लव यू.“

दूसरे नोट में सुखदेव सिंह ने लिखा “जेल सुपरिंटेंडेंट महोदय, मैं आज सुबह आपके निवास पर नए साल की मुबारकबाद देने आया और तमाम गार्ड के सामने माफी मांगी. पूरे गार्ड ने आपसे मुझे माफ करने की मिन्नत की, जिसे आपने स्वीकार कर लिया. फिर भी एलओ ने मुझे ड्यूटी पर नहीं लिया और सारा दिन खड़ा रखा गया. अब शाम को निराश होकर मैं इन दोनों अधिकारियों से तंग आकर आत्महत्या जैसा कदम उठा रहा हूं. डीएसपी और एलओ ने 15 दिन से मुझे परेशान किया. सर, मैं आपसे दोबारा माफी मांगता हूं. मुझे माफ करें और मुझे इंसाफ दिलाना, सर. आपकी मेहरबानी होगी. प्रार्थी, सुखदेव.“

पुलिस जांच में जुटी, अधिकारी चुप

फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर हुडा पुलिस चौकी ने जांच शुरू कर दी है और सुसाइड नोट के आधार पर तथ्यों की पड़ताल की जा रही है. मामला बेहद संवेदनशील होने के चलते प्रशासन की अगली कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हैं.